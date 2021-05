Stralsund

Endlich ist eine der herausragendsten Flächen Stralsunds an der Reihe: In den nächsten zwei Jahren wird die Hafeninsel saniert – genauer gesagt der Hansakai mit der abgezäunten Uferkante. Läuft alles nach Plan, können im Frühling 2023 Besucher und Einheimische direkt am Wasser auf Terrassenstufen sitzen und vorbeifahrenden Schiffen zuschauen. Weitere Sitzgelegenheiten kommen auf die Gleise.

Der etwas unebene Untergrund wird begradigt und erhält einen Belag aus großen Pflastersteinen. Zum Teil werden diese eine flache Oberfläche haben, sodass auch Rollstuhlfahrer keine Probleme haben werden. Auch sie können die Terrassenstufen über eine leicht abschüssige Fläche ansteuern.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 14 Millionen Euro. Doch für die Stadt ist es ein Schnäppchen. Denn 12,35 Millionen Euro schießt der Bund über Städtebaufördermittel dazu. Stralsund muss nur einen Eigenanteil von 1,65 Millionen tragen. Zum Tag der Städtebauförderung am Sonnabend präsentierten Vertreter der Stadt, der Stadterneuerungsgesellschaft und der Planergemeinschaft (Architekten- und Ingenieurunion Stralsund und WES Landschaftsarchitektur Berlin) das Vorhaben vor dem Ozeaneum. Dort stehen nun auch fünf große Infotafeln, auf denen das Projekt und die Geschichte des Ortes dargestellt werden.

Ist Sitzen ein Erlebnis?

„Ziel der Sanierung ist es, die nördliche Hafeninsel zu einem lebendigen Anziehungspunkt mit besonderem Erlebnis- und Aufenthaltscharakter für Stralsunder, regionale und internationale Gäste, Sportboote, Segler und Traditionssegler weiterzuentwickeln“, sagt Solveig Wieck von der Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund (SES). Zwei neue Gittertürme beleuchten den Platz.

Besucher sollen den Hafen also künftig „erleben“ können. Aber was heißt das? Sitzen auf den Stufen am Wasser, sitzen auf den – festgeschraubten – Draisinen-Elementen und sitzen in den Restaurants, deren Außenbereiche „einheitlicher“ werden sollen – gilt das schon als Erlebnis? „Es ist eine Hafenfläche und sie soll ihren Charakter auch behalten“, antwortet Michael Eckardt von WES. Weitere Elemente – etwa Spielgeräte oder Grünflächen – seien deshalb nicht vorgesehen. Dafür können Schiffe direkt an den Terrassenstufen anlegen.

Anwohner müssen sich auf Lärm einstellen

Man solle sich weiterhin gut vorstellen können, dass es an der Stelle früher eine industrielle Nutzung gab, führt Eckardt aus. Deshalb bleibt die Fläche auch nach der Umgestaltung weitestgehend kahl. Das habe aber auch einen Vorteil: „Hier ist Platz für große Veranstaltungen.“ Gemeint sind Volksfeste wie die Stralsunder Hafentage oder der Küstenkosmoz.

Die Arbeiten, vor allem der Abriss eines Teils der Kaikante sowie das Rammen der Spundwände in den Boden, werden Lärm verursachen. Die Anwohner müssen sich auf Belastungen von Juli bis etwa Mitte Dezember 2021 einstellen. Rammarbeiten sind zwischen 7 und 18 Uhr möglich. „Aber“, so schränkt Hagen Panner, Projektleiter von AIU, ein, „wir werden höchstens drei Stunden am Tag rammen.“

Gesamtkosten für die Hafeninsel: Bis zu 45 Millionen Euro

Ebenfalls für Anlieger wichtig: Die Fläche wird für den Verkehr dauerhaft abgesperrt. Auch Busse können dort künftig nicht mehr halten. Dadurch, dass sich die Poller im Boden versenken lassen, bleiben aber die Belieferung der Gastronomie und die Durchfahrt für Rettungsfahrzeuge möglich.

Nicht nur der Hansakai, auch die Ballastkiste und die Steinerne Fischbrücke, sozusagen die beiden in den Sund ragenden Arme der Hafeninsel, sollen umgestaltet werden: neue Spundwände, neuer Beton oben drauf, Großsteinpflaster und in der Mitte Asphalt. Bis auf eine Holzkonstruktion an der Spitze der Fischbrücke soll es auch auf diesen Flächen keine weiteren neuen Elemente geben.

Mit 400 Millionen Euro zur „Prinzessin der Hanse“ Stralsundhat seit 1990 rund 400 Millionen Euro Städtebaufördermittel investiert, insbesondere in die historische Altstadt, seit einigen Jahren aber auch in die anderen Stadtteile. Beispiele: Integrierte Gesamtschule Grünthal (Schule und Turnhalle), Spielplätze und soziale Zentren in Grünhufe. In Knieper West sind es Spielplätze und Turnhallen sowie viele weitere Projekte, die die Lebens- und Wohnqualität der Stralsunder verbessern. OB Alexander Badrow: „Dank der immensen Förderung durch die Bundesrepublik Deutschland verwandelte sich unser Stralsund seit 1991 vom Aschenputtel am Sund zur Prinzessin der Hanse – gekrönt vom Titel UNESCO-Welterbe. Darauf bin ich sehr stolz.“

Bis es so weit ist, wird noch Zeit vergehen. Auf „40 bis 45 Millionen Euro“ schätzt Solveig Wieck von der SES die Kosten für die Arbeiten auf der Hafeninsel insgesamt. Die Finanzierung für die weiteren Vorhaben ist aber noch offen. „Wir gehen Stück für Stück vor.“

