Stralsund/St. Petersburg

Es begann vor zwei Jahren. Damals reiste OZ-Autor Peer Schmidt-Walther an Bord des Hamburger Containerfrachters „Nordisabella“ für eine Reportage nach Mittel- und Südamerika. Das Verhältnis zum russischen Kapitän Denis Pankratov entwickelte sich positiv.

Zwei gemeinsam in Harmonie verbrachte Monate auf dem 38 000-Tonner sollten dann auch Anerkennung finden. Der Stralsunder kramte in seinem Rucksack und machte eine Tischflagge ausfindig. Die war mit der Aufschrift „ Volkswerft Stralsund“ zwar historisch überholt, aber doch ein Stück Hansestadt, zumal versehen mit einem Autogramm von Oberbürgermeister Alexander Badrow ( CDU).

Stralsund-Wimpel neben russischer Flagge

Das kleine Stückchen Tuch bekam dadurch einen besonderen Touch und eignete sich somit bestens als Dankeschön mit Erinnerungswert. Kapitän Pankratov jedenfalls freute sich sehr und hängte es an die Wand seines Salons – und zwar an eine bereits dort angebrachte russische Flagge der Seegrenztruppen im Pazifik, bei der der Russe als junger Mann diente.

Geschichten von Peer Schmidt-Walther

Mittlerweile wurde Pankratov zweimal auf andere Schiffe der Reederei Nord versetzt, die als Bulkcarrier in weltweiter Trampfahrt unterwegs waren. Die Flaggen wechselten jeweils auch die Wände und sahen Häfen rund um den Globus. Wobei OB Badrows Unterschrift stets an die Stadt am Sund erinnerte.

Dieser Tage schickte der Kapitän Schmidt-Walther per WhatsApp ein Foto aus Sankt Petersburg, wo der Frachter gerade Holzpellets für ein Heizkraftwerk in den Niederlanden lädt. Darauf die kleine Volkswerft Flagge und darunter die Frage: „Weißt du noch, wie schön unsere Reise auf der ,Nordisabella’ war?“

Kapitän Denis Pankratov (l.) an seinem Arbeitsplatz – auf der Brücke mit Erstem Offizier. Quelle: Peer Schmidt-Walther

