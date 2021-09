Stralsund

Das Theater Stralsund kommt zu uns, mitten in die Stadt. Denn für die Musiktheater-Aufführung „Sprich mit mir! Eine Opernverwicklung aus: Die menschliche Stimme & The Telephone“ gibt es am Dienstag auf dem Alten Markt nämlich ein Foto-Shooting.

Dem Profi-Fotografen über die Schulter schauen

Theaterfotograf Peter van Heesen wird die Sopranistin Franziska Ringe und den Bassbariton Maciej Kozłowski in Kostüm und Maske fotografisch in Szene setzen. Das Foto-Shooting beginnt um 10.45 Uhr. Neben der Sängerin und dem Sänger aus dem Ensemble des Theaters Vorpommern spielt eine Badewanne eine wichtige Rolle für die Fotos auf dem Alten Markt.

Neugierig geworden? Dann schauen Sie doch mal vorbei. Vielleicht können Sie sich beim Fotografen ein paar Tricks abgucken für ihr nächstes privates Shooting. Ist ja immer gar nicht so einfach, alles so aufs Bild zu bannen, dass alle zufrieden. Da wird das Doppelkinn moniert oder es heißt: Da seh’ ich so alt aus, nee, das geht nicht. Oder: Mach noch mal, ich guck da gerade so blöd. Dann mal viel Spaß beim Luschern, wenn der Profi loslegt.

Von Ines Sommer