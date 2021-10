Stralsund

Ein Linienbus der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) bremst, eine gerade zugestiegene Seniorin stürzt und verletzt sich so sehr, dass sie mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht und dort operiert wird. Laut Polizei trug sich dieser Vorfall am 26. Mai im Bus der Linie 3 im Heinrich-Heine-Ring auf Höhe einer Tankstelle zu.

Nun werden Zeugen gesucht. Insbesondere ein Ehepaar, das sich um die Gestürzte im Bus kümmerte und ihr auf einen Sitz half. Offenbar im Gegensatz zur Busfahrerin. Gegen sie ermittelt die Kriminalpolizei nun unter anderem wegen des Verdachts der unterlassenen Hilfeleistung.

„Werden uns nicht an Spekulationen beteiligen“

Die VVR will sich zum Vorfall bis zur Klärung nicht äußern. Sprecher Michael Lang verweist darauf, dass es sich um ein laufendes Verfahren handele und dass die Angelegenheit intern geprüft werde. Auf die allgemeine Frage, wie sich Busfahrer nach Gefahrenbremsungen verhalten müssen, ob sie sich nicht versichern müssten, dass es allen Fahrgästen gut geht, antwortet er: „In diesem Zusammenhang über Regelungen bei Gefahrenbremsungen zu berichten, würde in unseren Augen suggerieren, dass es eventuell eine gab und es eventuell auch Verstöße dagegen gab. An diesen Spekulationen werden wir uns nicht beteiligen.“

Zudem verwundere ihn, „dass im Polizeireport (zu dem Vorfall – Anm. d. Red.) trotz laufender Ermittlung von einer ,starken Bremsung’ berichtet wird, als ob dies bereits ein ermittelter Fakt wäre“. Wie stark die Bremsung war, darüber können wahrscheinlich die Zeugen Auskunft geben. Sie sollen sich unter 03831 / 28 30 244 oder 03831 / 28 900 melden. „Grundsätzlich“, so Lang, „ist es für die VVR immer bedauerlich, wenn Fahrgäste sich in unseren Bussen verletzen.“

Der Fall weckt Erinnerungen an eine starke Bremsung eines Busfahrers 2019 bei Franzburg. Der Mann ärgerte sich über einen herumturnenden 14-jährigen Jungen so sehr, dass er unvermittelt in die Eisen ging. Dabei stürzten mehrere Kinder von ihren Sitzen zu Boden. Zwölf Schüler erlitten Verletzungen. Der Fahrer wurde daraufhin zunächst vom Dienst freigestellt. Weitere Konsequenzen machte die VVR nicht öffentlich.

Von Kai Lachmann