Stralsund

Eine Frau ist am Montagabend in der Friedrich-Wolf-Straße in Stralsund vom Balkon gestürzt. Der Polizei zufolge ist die Ursache für den Sturz noch unklar. Die 31-Jährige fiel acht Meter in die Tiefe. Sie erlitt schwere, aber nicht lebensbedrohliche, Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Universitätsklinik Greifswald geflogen.

Nach gegenwärtigen Erkenntnissen schließt die Polizei ein Fremdverschulden aus. Der siebenjährige Sohn befand sich zu dem Zeitpunkt ebenfalls in der Wohnung. Nach Rücksprache mit dem Bereitschaftsdienst des Jugendamtes wurde der Junge in die Obhut seines Vaters übergeben.

Von OZ