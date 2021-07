Eine Polizistin ist bei einem Einsatz am Dienstagabend gegen 22 Uhr in der Stralsunder Vogelsangstraße angegriffen worden. Gerufen worden waren die Beamten wegen Lärm in einem Hinterhof. Bei der Kontrolle der Personen stellte sich aber heraus, dass eine Frau (37) mit einem Haftbefehl gesucht worden ist.