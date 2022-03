Stralsund: Friedenswache mit Peace-Symbol

Stralsund

Zur erneuten Mahnwache wird am Montag ab 18 Uhr wieder auf den Alten Markt geladen. Überparteilich laden Angehörige von SPD, CDU, Linke, Piraten, Tierschutzpartei und Bündnis90/Grüne dazu ein, vor der Kulisse des Rathauses gemeinsam ein Peace-Symbol zu bilden.

„Dieser Krieg ist eine Zäsur für die Europäische Gemeinschaft und die internationale Politik insgesamt: Für alle, die immer an Diplomatie und die Vernunft für den Frieden glauben, ist Putins Krieg ein Schlag ins Gesicht. Ein Angriff auf die Grundfesten Europas. Jetzt braucht es einen sofortigen Stopp der Waffengewalt und eine Rückkehr zur Einhaltung des Völkerrechts. Die Diplomatie, die Humanität und der Frieden müssen siegen. Den Notleidenden muss geholfen werden. Wir verurteilen diesen kriegerischen Akt und sind solidarisch mit den Menschen in der Ukraine“, heißt es in der gemeinsamen Einladung zur Friedenswache „Ein Peace-Zeichen für die Ukraine setzen!“.

Von wbk