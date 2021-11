Stralsund

Großer Frust vor dem Stralsunder Impfstützpunkt in der Rostocker Chaussee am Mittwochvormittag. Reihenweise werden Impfwillige wieder weggeschickt. Der Grund: Keine Termine mehr frei. Moment mal – Termin? Seit wann ist denn fürs Impfen wieder ein Termin nötig? Antwort: eigentlich gar nicht. Denn nach wie vor heißt es „freies Impfen“. Aber: Wenn mehr Leute eine Spritze wollen, als Kapazitäten vorhanden sind, geht es nicht anders. Das hat nichts wie in der ersten Jahreshälfte mit der Verfügbarkeit von Impfstoffen zu tun, sondern mit der Menge der Impfungen, die das medizinische Personal während der Öffnungszeiten schafft.

„Ich habe extra vorher im Internet nachgeschaut. Da stand nicht, dass ich einen Termin brauche“, sagt Heidrun Gakenholz, die gerade ohne Impfung wieder aus dem Gebäude gekommen und nun verärgert ist. Obwohl am Mittwoch von 8 bis 12 und von 14 bis 17 Uhr geimpft wird, war für den Tag nichts mehr zu machen. Auch über eine Telefonnummer, die ihr ausgehändigt worden sei, bekam sie keinen Termin. „Ich soll nun am Freitag um 8 Uhr wiederkommen“, meint sie. „Das ist nicht in Ordnung. Die Regierung macht Druck und sagt, dass wir uns impfen lassen sollen, aber die Bedingungen stimmen nicht.“ Also ist sie heute die Strecke von ihrem Wohnort Sassnitz nach Stralsund umsonst gefahren? Nicht ganz. „Ich gehe hier jetzt shoppen.“

„Meine Ärztin bietet gar keine Corona-Impfungen an“

Ein älteres Paar aus Stralsund meint, es sei heute bereits ihr vierter vergeblicher Anlauf für die dritte Impfung. Am Strelapark hätten die beiden am vergangenen Freitag vielleicht noch eine Chance gehabt. „Aber ich schaffe es nicht mehr, stundenlang anzustehen“, sagt der Mann. „Das ist einfach dilettantisch organisiert.“

Der Meinung sind auch Margot und Karl-Heinz Wegener: „Wir sind sehr enttäuscht.“ Aus Barth seien sie nach Stralsund gefahren, um sich hier eine dritte Impfung setzen zu lassen. Nun sollen sie am Freitag um 10.30 Uhr an der Reihe sein. Also noch mal 60 Kilometer hin und zurück. Warum lassen Sie sich nicht von ihrem Hausarzt in Barth impfen? „Da ist es auch überfüllt“, erzählt Margot Wegener. Und eine Dame aus Niepars, die ebenfalls keine Impfung bekommen hat, antwortet auf jene Frage: „Meine Ärztin bietet gar keine Corona-Impfungen an.“

Sandra Lehmann, Sprecherin des Landkreises, erklärt: „Seitdem die Regierung sagt, dass geboostert, also die dritte Impfung verabreicht werden soll, bilden sich lange Schlangen beim Impfstützpunkt und bei den Terminen der mobilen Teams, etwa am Strelapark. Das ist schon früh am Morgen der Fall. Beim Impfstützpunkt ist es so, dass der Leiter dann Zettel mit Terminen verteilt, damit die Leute, oft sind es ältere, nicht stundenlang anstehen müssen, sondern zwischendurch einen Kaffee trinken gehen können.“

Termin-Hotline ist noch nicht wieder in Betrieb

Eine andere Form der Terminvergabe sei aktuell nicht möglich. Die ausgehändigte Nummer, von der manch eine abgewiesene Person sprach, soll die allgemeine Bürger-Hotline des Landes (0385/588 11 311) sein. Unter der können Anrufer aber keine Termine vereinbaren, sondern nur erfahren, wann die zentrale Hotline zur Vergabe von Terminen wieder in Betrieb ist.

Hier wird geimpft Am Freitag öffnet der Impfstützpunkt in der Rostocker Chaussee 110 von 8 bis 12 und von 14 bis 17 Uhr. Am Strelapark wird von 10 bis 16 und in der Kurverwaltung Binz, Heinrich-Heine-Straße 7, von 12 bis 16 Uhr geimpft. Montag, 22. November: Impfstützpunkt – 8 bis 12 und 14 bis 17 Uhr. Strelapark – 10 bis 16 Uhr. Poggendorf, Rakower Straße 1 – 12 bis 16 Uhr. Mittwoch, 24. November: Impfstützpunkt – 8 bis 12 und 14 bis 17 Uhr. Sassnitz, Bibliothek, Hauptstraße 34 – 12 bis 16 Uhr. Freitag, 26. November: Impfstützpunkt – 8 bis 12 und 15 bis 21 Uhr. Strelapark – 10 bis 19 Uhr. Born, Bibliothek, Schulstraße 9 – 14 bis 19 Uhr. Kurverwaltung Binz – 14 bis 19 Uhr.

Das heißt für die Impfwilligen: Wer jetzt eine Impfung haben möchte, muss sich schon früh auf den Weg machen. Mit einer Portion Glück bekommen sie gleich eine Spritze – egal, ob es die erste, zweite oder dritte ist. Haben sie weniger Glück, gibt es einen Termin für denselben Tag oder für einen späteren Zeitpunkt. In den kommenden Wochen sollen die Kapazitäten wieder hochgefahren werden, kündigt Lehmann an.

„Holen Sie sich einen Termin beim Hausarzt“

Im Dezember werde beispielsweise der Stützpunkt in der Rostocker Chaussee wieder an fünf und nicht nur an drei Tagen geöffnet. Derzeit sei dort nur ein Impfarzt und der tue, was er kann. Am Montag etwa impfte er fast 190 Personen. Im Angebot sind Biontech und Moderna. Wer lieber Johnson & Johnson möchte, soll sich vorher erkundigen, wann das möglich ist.

Weiterhin gilt, was der Landkreis auf seiner Corona-Infoseite www.lk-vr.de/Corona schreibt: „Ihr Hausarzt ist Ihr erster Ansprechpartner für Ihre Booster-Impfung. Holen Sie sich dort einen Termin. So vermeiden Sie lange Warteschlangen.“

Von Kai Lachmann