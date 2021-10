Stralsund

Dem Süden von Stralsund stehen große Veränderungen bevor. Nahe des noch zu bauenden Bahnhaltepunktes am Ende der Andershofer Dorfstraße könnte ein wärmegeführter Elektrolyseur errichtet werden. Dies ist eine Vorrichtung, mit der Wasserstoff hergestellt wird. Das Gas hilft als Energieträger, umweltschädigende Technologien durch klimaschonende zu ersetzen. Der am Stadtrand erzeugte Wasserstoff könnte in einer entsprechenden Tankstelle verdichtet und damit zum Beispiel dem öffentlichen Busverkehr zur Verfügung gestellt werden. Mit der anfallenden Wärme könnten Gebäude beheizt werden. Damit will Stralsund den Einstieg in ein CO2-freies Fernwärmenetz schaffen.

Da der Wasserstoff made in Andershof „grün“ sein soll, muss der für die Herstellung benötigte Strom mittels Sonne und Wind gewonnen werden. Deshalb sollen in der Nähe Photovoltaikanlagen und Windräder errichtet werden. Wie bitte, Windräder in Andershof?

Badrow: Sicht aufs Welterbe wird nicht beeinträchtigt

Nicht ganz. Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) versichert: „Die Anlagen werden nicht auf städtischem Gebiet stehen, sondern nahe der Bundesstraße 96. Die vorgeschriebenen Abstände zur Wohnbebauung werden eingehalten.“ Seinen Worten nach sollen die Windräder kleiner sein, als man sie üblicherweise kennt. Die geschützte Sicht aufs Stralsunder Welterbe werde dadurch nicht beeinträchtigt, so der OB.

Der Elektrolyseur ist eines von drei großen Projekten, für die Machbarkeitsstudien erstellt werden. Denn der Landkreis Vorpommern-Rügen und die Kreisstadt Stralsund wollen in Sachen Wasserstoff-Erzeugung und -Nutzung zu bundesweiten Vorreitern werden. Die Region konnte mit ihren Konzepten beim Wettbewerb „HyLand – Wasserstoffregionen in Deutschland“ des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur überzeugen. Belohnung: Bis zu 400 000 Euro stehen für die Modellregion als Fördermittel in Aussicht, um „ein umsetzungsfähiges Gesamtkonzept für eine regionale Wasserstoffwirtschaft“ zu erstellen, wie es offiziell heißt.

Stralsund und Mukran sollen „grüne Häfen“ werden

Landrat Stefan Kerth (SPD), Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) und Stralsunds Klimaschutzbeauftragter Stefan Latzko haben am Donnerstag im Stralsunder Rathaus neben dem Elektrolyseur weitere konkrete Pläne vorgestellt. Zweites Kernprojekt: Nahe Gingst auf Rügen könnte ein ähnliches Vorhaben wie in Andershof umgesetzt werden. Auch auf der Insel soll grüner Wasserstoff produziert werden. Stralsunds Klimaschutzbeauftragter Latzko: „Dabei geht es um die Anwendung von Wasserstoff im ländlichen Raum, etwa für landwirtschaftliche Prozesse. Vielleicht auch für den öffentlichen Personennahverkehr.“

Im dritten Kernprojekt geht es um die Seehäfen in Stralsund und Mukran – sie sollen zu emissionsfreien Green Ports (grüne Häfen) werden. Im Gespräch ist außerdem das Vorhaben „Hydrogen Island“. Unter dieser Bezeichnung könnte das geplante Bernsteinresort auf der Halbinsel Pütnitz bei Ribnitz-Damgarten mit Wasserstoff-Technologien energetisch versorgt werden.

Das Wasserstoff-Dilemma

Doch da so viel von der Nutzung im Nahverkehr die Rede ist: Wie sieht es da aus? Denn bisher besteht in Sachen Wasserstoff ein Dilemma: Kaum jemand nutzt Wasserstoff-Fahrzeuge, weil es kaum Tankstellen gibt. Und es gibt kaum Tankstellen, weil kaum jemand solche Fahrzeuge nutzt. Und deshalb sind auch die Hersteller zurückhaltend.

„Wenn wir planen, hier Wasserstoff zu produzieren, brauchen wir hier auch Verbraucher. In vielen Bereichen sind wir aber noch nicht so weit“, sagt Dirk Niehaus von der Insel Rügen. Er ist Aufsichtsratsmitglied der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR). Laut Landrat Kerth will der Betreiber des Busverkehrs im Landkreis einen Teil seiner Flotte auf Wasserstoff-Fahrzeuge umstellen. Wie viele Wagen es sein werden, steht noch nicht fest. Niehaus: „Wenn man eine Tankstelle einigermaßen wirtschaftlich betreiben will, benötigt man dafür mindestens zehn bis zwölf Busse.“

Bleibt zu hoffen, dass alles reibungsloser läuft als der Auftakt. Denn eigentlich sollten Mitwirkende und Presse gleich erleben können, wie die Wasserstoff-Zukunft aussehen könnte. Eine Fahrt in einem Bus war geplant. Doch „aufgrund technischer Probleme“ konnte das Gefährt nicht in die Hansestadt kommen. Landrat Kerth nahm es optimistisch: „Wenn es am Anfang klemmt, dann kann es nur besser werden.“

Von Kai Lachmann