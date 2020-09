Prohn/Stralsund

„Uns geht es gut, warum sollen wir da nicht auch einfach mal etwas weitergeben“, sagt Tino Dell. Er ist Trainer der 1. Männermannschaft des SV Prohner Wiek und hat mit seinem Team gerade den 3. Platz der „ Blutspendemeisterschaft 2020“ eingeheimst. 77 Spenden konnte der Verein auf seinem Konto verbuchen und hat dafür vom Deutschen Roten Kreuz ( DRK) einen neuen Trikot-Satz erhalten.

Gemeinsam etwas Gutes tun

Ein bisschen Spaß muss sein: Jens Post vom Fußballverein Prohner Wiek bei der Blutspende. Quelle: privat

Doch was ist die Blutspendemeisterschaft eigentlich? 2016 hatte das DRK zum ersten Mal unter Amateurfußballern den „Blutspendemeister“ gesucht, in diesem Jahr ist die Aktion auf fünf Bundesländer ausgeweitet worden, darunter Mecklenburg-Vorpommern. „Für jede Spende hat man einen Punkt bekommen“, erklärt Tino Dell. Als er von der Meisterschaft hörte, hat er sein Team motiviert, mitzumachen. Viel Überredungskunst brauchte er dafür nicht. „Ich bin regelmäßiger Spender“, erklärt etwa Jens Post, der bei der Rentenversicherung in Stralsund arbeitet und bereits 44 Mal Blut gespendet hat. „Einfacher kann man nun wirklich nicht dazu beitragen, Leben zu retten“, ist er überzeugt.

Als die Mannschaft im März zum ersten Mal mit 15 Leuten zum Spenden ging, waren auch einige „Premierengäste“ dabei. „Die konnten wir animieren, nun regelmäßig spenden zu gehen“, sagt Tino Dell. Von März bis Mai hatten die Sportler die Möglichkeit, ihr Spendenkonto aufzufüllen. „Wir selbst konnten zweimal gehen“, erklärt der Trainer. Doch selbstverständlich habe man auch andere Leute angesprochen und das Ganze hat sich verselbstständigt. „Wir haben 30 Punkte gesammelt, aber die restlichen 45 sind aus unserem Dorf gekommen“, sagt Tino Dell stolz. „Wer, wenn nicht wir als großer Verein in Prohn, kann die Menschen motivieren, mit uns gemeinsam etwas Gutes zu tun.“

Dringender Blutbedarf

Andrea Voellmer vom DRK, die den Jungs die Shirts überreichte, rührt die Werbetrommel dafür, regelmäßig Blut spenden zu gehen. „Die Situation derzeit ist schwierig, denn es werden dringend Spenden benötigt“, erklärt sie. Die Nachfrage nach Konserven aus den Kliniken sei enorm gestiegen, zwölf Prozent mehr als zum gleichen Zeitpunkt im vergangenen Jahr. Ein möglicher Grund dafür sind nachgeholte Operationen, die zur Zeit der Corona-Pandemie nicht durchgeführt worden sind. Allerdings steigt der Konservenbedarf in den Sommermonaten generell, da die Zahl der Touristen – und damit auch möglicher Patienten – in dieser Zeit besonders hoch ist.

Es sei ein bisschen paradox, sagt Andrea Voellmer. Denn eigentlich freuen sich die Mitarbeiter der Blutspendezentralen darüber, dass im Bereich Stralsund-Rügen die Zahl der Spender im Vergleich zum vergangenen Jahr gestiegen ist. 2019 waren bis zum August 4222 Menschen bereit, sich Blut abzapfen zu lassen, 2020 sind es bisher 4705. „Allerdings brauchen wir mehr kontinuierliche Spender“, sagt Andrea Voellmer. Denn Blutpräparate seien maximal 42 Tage haltbar.

Nächstes Jahr dann Blutspendemeister?

Um mehr Leute für das Thema „Blutspende“ zu interessieren, sei die „ Blutspendemeisterschaft eine gute Sache, denn durch Sportvereine habe man eine größere Reichweite. Im Fall des Prohner Wiek hat das auf jeden Fall geklappt, denn Tino Dell schaut nun sogar noch ein Stück weiter voraus: „Wir würden uns wünschen, dass im kommenden Jahr das DRK zu uns ins Dorf kommt, und wir hier an einem Tag spenden gehen können.“ Vielleicht sogar zur Blutspendemeisterschaft. Und dann greift Prohner Wiek nach dem Blutspende-Sieg.

Info: In Stralsund besteht die Möglichkeit, im Ärztehaus an der Schwedenschanze dienstags von 13 bis 19 Uhr und an jedem ersten Freitag im Montag ebenfalls von 13 bis 19 Uhr Blut zu spenden.

Von Miriam Weber