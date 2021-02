Stralsund: Gartenlaube brennt vollständig nieder

Stralsund

Ein Flächenbrand, der am Freitagnachmittag der Rettungsleitstelle Vorpommern-Rügen gemeldet worden war, stellte sich vor Ort, am Stralsunder Platz des Friedens, als Brand einer Laube in der Gartensparte „Stadion“ heraus. Nach Angaben der Polizei brannte die Gartenlaube in voller Ausdehnung. Die Berufsfeuerwehr Stralsund war zum Löscheinsatz gerufen worden.

Geschätzter Schaden: 10 000 Euro

Dennoch konnte nicht verhindert werden, dass die Gartenlaube vollständig niederbrannte. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10 000 Euro geschätzt. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt.

Zur Gewährleistung der Löschwasserversorgung musste die Barther Straße am Freitagnachmittag durch die Polizei vorübergehend voll gesperrt werden. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und wird gegebenenfalls durch einen Brandursachenermittler unterstützt. Nach Polizeiangaben könne gegenwärtig ein technischer Defekt als mögliche Ursache nicht ausgeschlossen werden.

Von Jörg Mattern