Das Hin und Her um die Öffnung der Außenterrassen nervt die Restaurant-Betreiber. Einige warten nun ab, was in Berlin entschieden wird. Andere wollen wegen der niedrigen Inzidenz in Vorpommern-Rügen aufmachen und fordern von den Kommunalpolitikern Rückgrat gegenüber Land und Bund zu zeigen. Stralsunds OB sagt, er hätte anders entschieden.