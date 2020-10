Stralsund

Im Kreißsaal des Helios Hanseklinikums in Stralsund erblickten in der Woche vom 12. bis 18. Oktober 2020 14 Mädchen und Jungen das Licht der Welt. Sechs von ihnen sollen an dieser Stelle erwähnt werden.

Zum Wochenauftakt am 12. Oktober um 7.57 Uhr wurde Malina Bischoff aus Prohn geboren. Sie war 44 Zentimeter groß und 1855 Gramm schwer. Ihr folgte am selben Tag um 9.18 Uhr Arthur Wiesner aus Wendorf mit 49 Zentimetern und 2965 Gramm.

Drei Babys am 14. Oktober

Melody Rose Linow aus Barth strampelte sich am 14. Oktober um 5.05 Uhr ins Leben. Ihre ersten Körpermaße: 50 Zentimeter und 2955 Gramm. Nur wenig später um 10.43 Uhr zauberte Hanna Stürtz aus Preetz ihren Eltern ein Lächeln ins Gesicht. Für sie wurden 51 Zentimeter und 3390 Gramm notiert.

Am späten Abend des 14. Oktobers half die Hebamme Lioh Seifert aus Stralsund auf die Welt. Ihm wurden 49 Zentimeter und 3200 Gramm ins Stammbuch geschrieben.

Erik Elias Ottensmeier aus Stralsund feiert seinen Geburtstag künftig am 17. Okober. Er wurde am Samstag um 19.53 Uhr mit 52 Zentimetern und 3825 Gramm geboren.

Herzlichen Glückwunsch allen frisch gebackenen Eltern – natürlich auch jenen, deren Kinder namentlich nicht veröffentlicht werden sollten.

Von Jens-Peter Woldt