„Ecclesia semper reformanda est“ – die Kirche ist eine, die aus ständiger Veränderung lebt – diese aus der Reformation geborene Erkenntnis ist auch Jahrhunderte später noch wahr.

Wahr im Sinne von Lebens – notwendig. Wer sich nicht zu verändern bereit ist, verweigert sich auch ein Stück dem Leben, der Lebendigkeit.

Glaube kann niemals etwas Starres, Schematisches oder Formelhaftes sein, Glaube hat vielmehr mit Leben zu tun, mit Überraschungen, mit Freude und Leid, mit Zweifeln und Fragen, mit Heimat und Geborgenheit. Glaube rührt an die tiefsten Kammern unseres Herzens und an die Sehnsucht unserer Seele.

Und wenn der Glaube in der Kirche zu Hause ist, dann ist diese ein sehr lebendiges „Gebäude“.

Entdeckung mit ungeahnten Folgen

Als vor nun schon 500 Jahren ein völlig unbekannter Mönch zu Wittenberg entdeckte, wie wunderbar es ist, an einen Gott zu glauben, der ein ganz persönliches Interesse an unserem Leben hat, der keineswegs „droben überm Sternenzelt“ wie ein unbeteiligter Herrscher schwebt, sondern mitten drin ist in unserem Alltag - da hatte diese Entdeckung ungeahnte Folgen. Folgen für das Bild, das Menschen sich von sich selbst machen: Dass sie nicht einfach ersetzbarer Teil einer Masse, sondern wertvolle und unersetzbare Individuen sind, die verantwortlich sind für ihr Leben.

Folgen für das, was wir heute Bildung und Kultur nennen: Dass Menschen, weil sie sich als Gottes Ebenbilder begreifen, auch dafür sorgen, dass sie gebildet werden.

Grundwerte die unsere Gesellschaft bis heute bestimmen

Folgen für den Umgang miteinander: Wenn ich ein einzigartiger und kostbarer Mensch bin, ist es auch der andere. So sind die Achtung voreinander, der Respekt und der Freiraum, den wir einander gönnen, zu einem selbstverständlichen Grundwert unserer Gesellschaft geworden, zur Keimzelle der Demokratie.

Das Leben unter der Erstarrung gefunden

Reformation, damals, vor fünfhundert Jahren, geschah gar nicht in der Absicht, Bestehendes zu zerstören. Es sollte eher das Starre, jeder Veränderung Trotzende in Kirche und Gesellschaft wieder erweckt werden zum Leben. Dass darin dann die Kraft lag, ganz Neues hervorzubringen, stellte sich erst heraus, als man tatsächlich wagte, das Leben unter der Erstarrung zu suchen. Und zu finden.

Von Helga Ruch, Pröpstin in Stralsund