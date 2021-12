Stralsund

Entsteht hier bald ein neues Schmuckstück für die Gäste der Hansestadt? Im Gestaltungsbeirat stellte das Berliner Architekturbüro archecon zuletzt Pläne für das ehemalige Wertheim-Kaufhaus in der Ossenreyerstraße 8 bis 13 vor. Hinter der einzigartigen Schaufassade bleiben in den oberen Stockwerken seit Jahrzehnten die Fenster dunkel. Nach den Vorstellungen der Architekten könnten hier bald Touristen aus ihren Hotelzimmern auf Stralsunds Bummelmeile schauen.

Nachdem sich zu Beginn der 2000er Jahre wieder Modeunternehmen angesiedelt hatten, die Erdgeschoss und das erste Obergeschoss wieder seiner einst angedachten Nutzung zugeführt hatten, war für die oberen Etagen auch eine Wohn- und auch Büronutzung vorgesehen. Diese Pläne sind jedoch nicht aufgegangen.

Zugang über „Neue Wertheimgasse“

Eine umfangreiche Sanierung der oberen Etagen soll nun eine Teilnutzung der Gebäude als Hotel vorbereiten. In dem Durchgang von der Ossenreyerstraße zur Mönchstraße wird dann der Vorplatz zum Hotel eingerichtet. Hier soll bereits auf die Geschichte des Gebäudekomplexes aufmerksam gemacht werden.

So können die Fenster des angrenzenden Modehauses zur Gasse als Ausstellungsfläche dienen, da diese an der Stelle hintermauert und nicht genutzt sind. Zur Erinnerung an die Geschichte des Hauses gibt es auch die Idee, den Durchgang „Neue Wertheimgasse“ zu benennen.

So sehen die Pläne des Architekturbüros für ein Hotel im ehemaligen Wertheim-Kaufhaus aus. Quelle: archecon Berlin

Über einen Aufzug gelangt man dann direkt in den Empfangsbereich des Hotel im zweiten Obergeschoss. Nach den Vorstellungen der Architekten werden die Gäste hier in einem Atrium unter dem alten Lichthof empfangen. In welchem Umfang das Dach als Panoramaterrasse genutzt werden kann, hängt dann auch damit zusammen, ob die installierte Technik – die nach damaligem Standard noch viel Platz in Anspruch nimmt – an einem anderen Platz untergebracht werden kann.

Zur Wohlfühloase wird der Keller umfunktioniert. Die Angebote des zum Hotel gehörigen Spa-Bereichs könnten somit auch von externen Gästen genutzt werden, ohne das Hotel durchqueren zu müssen.

Vom kleinen Modegeschäft zum größten Kaufhaus

Der Name Wertheim ist fest in der Stralsunder Geschichte verankert. Dabei war es ein langer Weg bis zu dem bekannten großen Kaufhaus in der Ossenreyerstraße. 1852 eröffneten Theodor und Abraham Wertheim ein kleines „Manufactur- und Modewarengeschäft“ in der Wasserstraße 14. 1880 wechselten die Wertheims in die Mühlenstraße nahe des Alten Marktes. Im Eckhaus Nr. 56 eröffneten sie einen größeren Konfektionsladen.

1885 zog es Georg, Franz, Wilhelm und Hugo Wertheim, die sich im gleichen Jahr zu einer Offenen Handelsgesellschaft zusammen geschlossen hatten, in die Reichshauptstadt. Dort errichteten sie nach der Jahrhundertwende an der Leipziger Straße eines der größten und modernsten Warenhäuser Europas.

Aber auch in Stralsund wurde weiter investiert. 1902 erwarb der Wertheim-Konzern die Grundstücke und Gebäude der Ossenreyerstraße 8 bis 10, ließ die Häuser abreißen und und errichtete ein großes Warenhaus, das noch rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft am 5. Dezember 1903 seine Pforten öffnete. 1927 erfolgte eine Vergrößerung des Warenhauses um zwei Grundstücke. Zum Erweiterungsbau gehörten ein neuer Eingangsbereich und ein zweiter Lichthof, der noch heute vorhanden ist.

Die „Arisierung des Warenhauskonzerns“

Nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten erfolgte 1938 die sogenannte Arisierung des Warenhauskonzerns. Allgemeine Warenhandels-Gesellschaft, kurz AWAG, hieß nunmehr das Handelshaus. Nach dem Zweiten Weltkrieg übernahm die Handelsvereinigung Konsum das Warenhaus an der Ossenreyerstraße. Ab Januar 1966 gehörte es zum Zentralen Konsum-Handels- und Produktionsunternehmen „Konsument“.

Nach der Wende stieg Horten mit einem Anteil von 50 Prozent bei „Konsument“ ein und versuchte einen Neuanfang. Dieses Projekt scheiterte jedoch. 2002 öffneten sich endlich wieder die Türen des geschichtsträchtigen Gebäudes. Der italienische Modehändler „Oviesse“ und „Olymp&Hades“ zogen in das ehemalige Wertheim-Warenhaus. Die Liaison mit „Oviesse“ währte nur wenige Jahre. 2008 eröffnete hier der Greifswalder Hermann Jeske eine Filiale seines Modehauses.

Von Wenke Büssow-Krämer