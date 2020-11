Stralsund

„Ich hab noch einiges vor“, sagt Tim*. „Ein ganz normales Leben, mit einem Job und Familie“, zählt der 36-Jährige auf. Doch so normal wie sich das anhört, ist das für Tim nicht. Denn bisher war sein Leben vor allem von einer Sache geprägt: seiner Drogensucht. Doch die soll nun der Vergangenheit angehören. Tim möchte einen Neuanfang wagen – clean.

Und dann kam Crystal Meth

Im Erzgebirge aufgewachsen, war die Situation zu Hause, mit einem alkoholkranken Vater, schwierig. Das erste Mal gekifft hat Tim als er 13 Jahre alt war. Und dann, mit 14, kam Crystal Meth. Eine synthetisch hergestellte Droge, die eine aufputschende Wirkung hat und besonders gefährlich ist, weil man von ihr sehr schnell abhängig wird.

„Das hat eingeschlagen wie ’ne Bombe“, schaut Tim zurück. Anfangs habe er nur am Wochenende konsumiert, doch bereits mit 15 Jahren brauchte er das Crystal Meth mehrmals in der Woche.

Zwölf Tage und Nächte durchgemacht

„Wenn man das Zeug nimmt, dann wird man leistungsfähiger, euphorischer und kann ganze Nächte durchmachen“, erklärt er. Einmal habe er es auf zwölf Tage und Nächte gebracht. Der Drogenkonsum habe sich auf alles ausgewirkt, auf die Schule und die Leistungen und auch die ganze Persönlichkeit. Doch gerade den letzten Punkt konnte er sich viele Jahre nicht eingestehen.

Und die Eltern? Haben die nichts mitbekommen? „Die haben das komplett ausgeblendet“, sagt Tim. Seine große Schwester war es, die, als sie merkte, was mit ihrem kleinen Bruder los war, ihm „erst einmal eine geklatscht“ hat. Und dann hat sie versucht im Freundeskreis dafür zu sorgen, dass er keine Drogen mehr bekam. „Aber ich bin natürlich trotzdem an das Zeug gekommen.“ Um das zu finanzieren, fing Tim selbst an zu dealen.

Mit der Schule war für ihn nach der 9. Klasse Schluss. Heute sagt Tim: „Ich hätte mehr reißen können.“ Nach einem Berufsvorbereitungsjahr begann er eine überbetriebliche Ausbildung zum Koch. Doch auch da war nach dem zweiten Lehrjahr Schluss. Auch um solche negativen Erlebnisse auszublenden, konsumierte er immer weiter und immer mehr.

Bis zu dem Tag, als ihn seine Freundin verließ. „Da war ich 21, und die Trennung hat mir den Boden unter den Füßen weggerissen. Aber das hatte zur Folge, dass ich etwa ein Jahr keine Drogen mehr genommen habe.“ Und dann war das Zeug plötzlich doch wieder in seinem Leben.

Aus dem Leben „geschossen“

„Meine schlimmste Zeit hatte ich zwischen 24 und 28 Jahren, da habe ich richtig Gas gegeben. Durch das Dealen hatte ich immer Geld in der Tasche, Crystal Meth gehörte jeden Tag dazu. Alles ging drunter und drüber, ich hab mich aus dem Leben geschossen“, erinnert er sich.

Doch genau das Dealen war es auch, was ihm zusetzte. „Ich hatte Schiss im Knast zu landen und hab mir immer eingeredet, dass ich schlauer bin als die anderen, aber das war natürlich Wunschdenken.“

Von ganz weit oben nach ganz tief unten

Ein erstes Umdenken, dass das vielleicht doch alles nicht so toll ist, setzte wieder seine Schwester bei Tim in Gang, denn sie drohte ihm mit einer Zwangseinweisung. „Erst dachte ich, was stimmt mit der denn nicht? Dabei war ich es, bei dem etwas nicht stimmte. Ich dachte, ich laufe geradeaus, aber meine Schwester hat das anders gesehen.“

Sein ganzes Wesen hatte sich verändert, „ich war nicht mehr der gleiche Mensch.“ Denn wenn man zu euphorisch wird, dann fällt man auch sehr tief. „Ich hatte depressive Phasen, aber ich wusste ja auch, wie man das ändert. Durch noch mehr Drogen.“ Doch er wollte nicht so enden wie einige seiner Freunde, die sich das Leben genommen haben oder durch den Konsum „auf ihren Psychosen backen geblieben sind.“

30 Jahre Haus „Samaritas“ Das „Haus Samaritas“ gibt es seit 30 Jahren in Stralsund. Träger der Einrichtung ist die Evangelische Suchtkrankenhilfe. Das „Haus Samaritas“ ist eine Vor- und Nachsorgeeinrichtung für abhängige Menschen, das betrifft alle Süchte. Fünf feste Mitarbeiter kümmern sich um 20 Klienten, die im Haus Platz finden. Das Besondere: Klienten können ihre Haustiere mitbringen. Mehr Informationen gibt es unter www.suchthilfe-mv.de

Umdenken und clean werden

2012 beschritt Tim dann den Weg, um clean zu werden. Um es vorwegzunehmen: Zahlreiche Rückfälle gehörten dazu. Entgiften, einen Platz in einer Einrichtung finden, die Therapie, die Nachsorge. Und das Ganze in mehreren Anläufen.

„An einer Therapie teilzunehmen ist alles andere als ein Ponyhof“, umschreibt er die Anstrengungen. „Die Gespräche mit den Therapeuten, das Arbeiten an einem selbst, das Nachdenken darüber, was gewesen ist und was kommen kann, das Zusammenleben mit vielen verschiedenen Charakteren. All das ist nicht leicht.“

Im Jahr 2019 dann ein erneuter Versuch, der Sucht zu entkommen. Gemeinsam mit Hund Boomer ging es zur Therapie nach Tessin. Diese Einrichtung kannte Tim bereits und hat dort, wie er sagt, viel gelernt. Das Wichtigste für ihn war jedoch, dass er seinen Hund bei sich haben konnte. Das Tier ist nicht nur hilfreich dabei Struktur in den Tag zu bringen, sondern ist einfach auch ein wichtiger Begleiter im Alltag.

Ein Neuanfang am Wasser

Diesmal soll nun alles klappen. Nach der Nachsorge ging es für Tim und Boomer nach Stralsund in das Haus „Samaritas“ der Evangelischen Suchtkrankenhilfe Mecklenburg-Vorpommern. „Hier habe ich viel Unterstützung für den Neuanfang bekommen.“

Denn nichts weniger als das soll es sein, was Tim in Stralsund schaffen möchte. „Ich fühle mich wohl in der Stadt, weiß, worauf ich achten muss, und auch, dass nicht immer gleich alles klappt. Aber ich habe auch gelernt, Hilfe in Anspruch zu nehmen.“

Eine eigene kleine Wohnung ist für ihn der Anfang, nun ist er auf der Suche nach einem Job. „Am liebsten würde ich wieder in der Küche arbeiten“, hofft er auf eine passende Stelle. Was die Zukunft bringt, ist ungewiss, nur eines ist klar: „Ich will nicht mehr dahin zurück, wo ich war. Ich will clean bleiben.“

*Name von der Redaktion geändert

Von Miriam Weber