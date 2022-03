Stralsund

Vom Prüfungsausschuss der Hochschule Stralsund vorgeschlagen ist Gina Marie Vollert, Studentin des Studiengangs Softwareentwicklung und Medieninformatik, in die Studienstiftung des Deutschen Volkes aufgenommen worden. Die finanzielle Förderung für die 21-Jährige, die sich aktuell im sechsten Fachsemester befindet, umfasst regulär den Betrag, den sie bisher als BAföG bekam, sowie zusätzlich 300 Euro als festen Satz – für ihr Bachelor-Studium und ein Masterstudium.

Dazu kommt die ideelle Förderung. „Ich habe die Möglichkeit an Sommerakademien und an Sprachkursen teilzunehmen, auch in dem jeweiligen Land“, erläutert sie. Erste Überlegung: Ihr Französisch reaktivieren, in Frankreich. Mit ihr freut sich auch Prof. Dr. Andre Grüning, der das Gutachten für die Bewerbung verfasste. „Ich bin dankbar, dass ich sie als vielseitig interessierte, selbständige und engagierte Studentin im Modul Künstliche Intelligenz betreuen durfte“, Prof. Grüning.

Von wbk / fh hst