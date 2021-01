Stralsund

Die Hansestadt rüstet die Stralsunder Schulen für den digitalen Unterricht weiter aus. Gemeinsam mit den Stadtwerken hat die Hansestadt die ersten fünf Schulen mit Glasfaser versorgt: Integrierte Gesamtschule Grünthal, Hansagymnasium, Schulzentrum am Sund, Grundschule „ Ferdinand von Schill“ und die Förderschule „ Ernst von Haselberg“ profitieren von einer teilweisen Verzehnfachung der Datenübertragung, die vorher via Kupferkabel bei 100-250 Mbit/s lag.

Damit kann jetzt etwa die Hälfte aller Stralsunder Schülerinnen und Schüler (konkret 2.435 von 5.569) an Videokonferenzen mit der ganzen Klasse teilnehmen, zum Beispiel unter Verwendung der HPI Schulcloud. Aber auch im Präsenzunterricht könnten fortan alle Klassen gleichzeitig Mediatheken o.ä. für das digitale Lernen nutzen. Alle weiteren Schulen in Trägerschaft der Stadt folgen in den kommenden Wochen und Monaten. Ein weiteres Ziel ist außerdem der Aufbau eines schulweiten W-Lan für alle.

Anzeige

Lesen Sie auch:

„ Glasfaser bedeutet Lichtgeschwindigkeit als Grenze. Je nach Technik, die dann dranhängt, lässt sich die Datenübertragung beliebig skalieren. Sie wächst also mit den Ansprüchen, die Schulen in Zukunft haben werden“, freut sich Oberbürgermeister Alexander Badrow. Die Glasfaserkabel aller Schulen laufen bei den Stralsunder Stadtwerken zusammen. Prokurist Anselm Drescher erläutert: „Diese Technik werden wir jetzt schrittweise erweitern, um am Ende alle Schulen in Stralsund in das Gigabit-Zeitalter zu heben.“

Über 1000 Notebooks und Tablets wurden und werden für bedürftige Schülerinnen und Schüler, für Lehrerinnen und Lehrer sowie je ein Endgerät pro Klassenraum angeschafft.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vier W-Lan-Standorte für Stralsund – das ist ein weiterer Bestandteil des von der Bürgerschaft beschlossenen Vertrages zwischen Stadt und Stadtwerken. Noch in diesem Jahr sollen Sundpromenade und Alter Markt in Betrieb genommen werden. In den Folgejahren folgen Neuer Markt und Hafeninsel.

Von iso