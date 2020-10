Stralsund

Der Gottesdienst in der Kirche St. Maria in Voigdehagen wird an diesem Sonntag, 14 Uhr, mit besonderer Freude gefeiert. Die Buchholzorgel von 1846 wird nach im Rahmen einer festlichen Orgelweihe nach ihrer Sanierung wieder erklingen. Das Instrument ist für eine Dorfkirchenorgel ungewöhnlich groß, hat es doch 17 Register, zwei Manuale sowie das Pedal.

Nachdem die Orgel immer wieder ganz oder teilweise defekt war und vielfach repariert wurde, ist sie seit 2018 von der Orgelbaufirma Scheffler grundlegend restauriert worden. Gleichzeitig ist der Prospekt von dem Stralsunder Restaurator Leonard John gereinigt und ergänzt worden.

Weil die Zahl der Plätze in der Kirche sehr begrenzt ist, wird der Gottesdienst auf die Pfarrwiese akustisch übertragen. Nach dem Gottesdienst bieten Martin Rost und Michael Blohm in kleinen Konzerten eine Vorstellung der Orgel an, sodass jeder Orgelfreund sie an diesem Tag sehen und hören kann.

Konfirmandengottesdienst in St Marien am Samstag

In der Stralsunder Kirche St. Marien feiert Pastor Christoph Lehnert am Sonnabend, 10 Uhr, mit den Konfirmanden der Gemeinde den Konfirmationsgottesdienst.

Zum Gottesdienst der Stralsunder Baptistengemeinde lädt Pastor Daniel Müller am Sonntag, 10 Uhr, in die Fährstraße 11 ein.

In der katholischen Kirche Heilige Dreifaltigkeit in Stralsund wird am Sonntag, 1030 Uhr zum Gottesdienst eingeladen.

Die Mitglieder der Stralsunder Fathers House Church treffen sich am Sonntag, 10.30 Uhr zum Lichtpunkt in Trinwillershagen im neuen PITT mit Albrecht Weißbach.

Franzburg-Richtenberg feiert zwei Gottesdienste

Die Kirchengemeinde Franzburg-Richtenberg feiert ihre Gottesdienste am Sonntag um 9 Uhr in der Kirche Richtenberg und um 10.30 Uhr in der Franzburger Kirche.

Die Kirchengemeinde Tribsees feiert ihren Gottesdienst am Sonntag, 9.15 Uhr, in der St. Thomas Kirche.

Pastor Rolf Michael Kneißl lädt am Sonntag, 14 Uhr, zum Gottesdienst in die Kirche nach Rolofshagen ein.

In Prohn wird am Sonntag, 10.30 Uhr, in die Kirche eingeladen.

In Groß Mohrdorf wird der Gottesdienst am Sonntag um 14 Uhr in der Kirche gefeiert.

In Kirche Pütte wird am Sonntag um 9.30 Uhr Gottesdienst gefeiert.

Von Jörg Mattern