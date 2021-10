Stralsund

Wenn Sie einen Hansestädter fragen, was er am meisten an seiner Heimat liebt, ist die Antwort in vielen Fällen „die Nähe zum Wasser“. Doch das sensible Ökosystem der Ozeane ist bedroht. Erderwärmung, Überfischung, Plastikmüll sowie Öl- und Gasleitungen zeigen schon jetzt ihre verheerenden Folgen.

Bei den vom 11. bis 15. Oktober stattfindenden Greenpeace-Aktionstagen soll Besuchern des Ozeaneums die Bedeutung der Ozeane vermittelt und auf die Bedrohungen aufmerksam gemacht werden. Zudem zählt die Umweltschutzorganisation Greenpeace, welche sich bereits seit 50 Jahren für das maritime Ökosystem einsetzt, konkrete Maßnahmen für einen starken Meeresschutz auf. Die Aktionstage können von zehn bis 17 Uhr besucht werden.

Heimische Meere wie Nordsee und Wattenmeer sind bedroht

„Die Ozeane sind unsere wichtigsten Verbündeten im Kampf gegen die Klimakrise und das Artensterben“, erklärt Greenpeace-Meeresexpertin Sandra Schöttner. „Das Meer kühlt und stabilisiert das Klima, speichert Wärme und CO2, produziert dabei sogar Sauerstoff und bietet Flora und Fauna den größten Lebensraum auf unserer Erde. Ohne intakte Ozeane ist kein Leben auf diesem Planeten möglich.“

Die Nordsee ist nicht nur ein idyllischer Schauplatz für Naturphänomene sondern auch eine riesige Industrielandschaft mit hunderten Öl- und Gasplattformen. Selbst im deutschen Wattenmeer, Nationalpark und Unesco-Weltnaturerbe, befindet sich solch eine Plattform, deren Normalbetrieb Klima und Meer belasten.

Laut einem Greenpeace-Bericht gelangten im Jahr 2017 allein durch ihren Betrieb 182 000 Tonnen Chemikalien sowie 9200 Tonnen Öl ins Wasser. Zudem wären 30 Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen geworden. „Greenpeace fordert einen schnellen Ausstieg aus der klimaschädlichen und riskanten Öl- und Gasförderung“, plädiert Schöttner. „Die Nordsee muss konsequent geschützt werden.“

Von Barbara Waretzi