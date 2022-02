Stralsund

Aufregung am späten Samstagnachmittag in der Frankenvorstadt von Stralsund. Gegen 16.30 Uhr sperrten Polizei-Autos den Frankenwall ab. Beamte mit Suchhunden waren auf den Wegen unterwegs. Anwohner und Autofahrer guckten erschrocken. Was war passiert?

Am Abend war klar: Die Polizei suchte hier nach einem Vermissten. Der 82-jährige Hubert Fritz Neumann aus der Hansestadt Stralsund wird seit Sonnabend um 14.30 Uhr vermisst.

Mann war zuletzt an der Poliklinik zu sehen

Er wurde am Sonnabendnachmittag letztmalig in der Nähe der Poliklinik am Frankenwall gesehen. Herr Neumann benötigt dringend medizinische Hilfe. Deshalb bat die Polizei öffentlich um Mithilfe.

Gegen 19 Uhr dann Entwarnung von der Polizei-Leitstelle in Neubrandenburg. Der Mann war gefunden worden. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung von Bevölkerung und Medien.

Von Ines Sommer