Er hat den brutalen Angriff überlebt: Vor wenigen Tagen wurde ein Mann im Stralsunder Stadtteil Grünhufe mit 27 Messerstichen schwer verletzt. Er schwebte in Lebensgefahr. Im Gespräch mit der OZ äußert sich der 59-Jährige erstmals zur schlimmsten Nacht seines Lebens.

Opfer der Messerattacke in Stralsund-Grünhufe: „Ich dachte, er will mich töten“

