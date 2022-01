Stralsund

Es war ein Sprung ins kalte Wasser, der Sprung in die Selbstständigkeit nach der Wende, wie Dr. Friedrich Weigelt es heute beschreibt. Der Stralsunder Versicherungsberater bei der HUK-Coburg hat 1991 sein Büro, damals in der Fährstraße, eröffnet – und mit dem Jahreswechsel die Schlüssel für sein Kundendienstbüro in der Schillstraße nach mehr als 30 Jahren abgegeben.

„Der Job war anstrengend, aber auch sehr interessant“, beschreibt der 72-Jährige. Besonders am Anfang gab es einige Hürden, die es zu überwinden galt.

Zunächst musste er ein Fundament für ihn und die Versicherung aufzubauen, sagt Dr. Weigelt, der vor seiner Selbstständigkeit unter anderem als Dozent an der Offiziershochschule der damaligen Marina tätig war. Mit vielen persönlichen Kontakten sowie Werbung habe er es aber geschafft.

„Und es hat sich gelohnt“, verkündet er stolz. Bereits im Jahre 1994 beschädigte ein Hagelsturm in der Hansestadt 318 von ihm versicherten Autos. Das kostete viel Arbeitskraft.

„Vertrauen ist das wichtigste“

Mittlerweile sind über 21 Prozent aller in Stralsund zugelassenen Autos bei der HUK-Coburg versichert. Mit seinen vier Mitarbeiter, denen der Versicherungsberater sehr dankbar ist, hätten sie sich einen vertrauensvollen Kundenstamm aufgebaut.

Vertrauen sei generell sehr wichtig in seiner Branche. „Schließlich geht es dabei um zum Teil sehr persönliche Dinge“, sagt der Mann, der in Thüringen aufgewachsen ist.

Von persönlichen Schicksalen, schweren Autounfällen oder Meldungen über den Tod eines Kunden – das gehe nicht spurlos an einem vorbei. „Es ist aber mein Job, den Menschen zu helfen. Und wenn ich den Kunden so helfen kann, dass es ihnen wieder besser geht, dann macht mich das auch glücklich.“

Corona hat Arbeitswelt verändert

Die Vertrauensbasis habe ihm und seinen Mitarbeiterinnen auch in der Corona-Zeit geholfen. „Im Lockdown hatten wir unsere Türen geschlossen. Da wir nur im Büro arbeiten, mussten wir alle Kunden am Telefon oder per E-Mail beraten“, führt der Versicherungsberater aus.

Aber: Es wurden auch im vergangenen Jahr viele Autos angemeldet, es gab Unfälle oder Abmeldungen. „Nicht zu vergessen sind die Neuabschlüsse in den anderen Versicherungssparten, die trotz Coronasperre angebahnt und dokumentiert wurden.“

Das wirkte sich auf die Zahlen aus: Trotz Pandemie wurden mehr Autoversicherungen in Stralsund bei Weigelt abgeschlossen als in den Vorjahren. Der Versicherungsberater sieht mehrere Gründe dafür: „In den zwei Corona-Jahren ist alles digitaler geworden, auch der Versicherungsabschluss ist nun fallabschließend online möglich“, sagt der Stralsunder.

Und auch die Dokumentation von Verträgen durch die Bearbeiter vor Ort ist nun unkomplizierter geworden. „Die Arbeitswelt hat sich mit dem Homeoffice völlig verändert – und Corona hat es geschafft, dass die Menschen sich verändern.“

Kundenbüro bekommt neue Leitung

Es sei ein Umbruch in Gange, hat er bemerkt. Und nun sei es mit seinen fast 73 Jahren auch einmal an der Zeit, den jungen Leuten den Vortritt zu lassen. „Kevin Hüttner wird mein Büro zum 1. Februar übernehmen“, kündigt Dr. Weigelt an. Zwei seiner Mitarbeiterinnen bleiben dem Nachfolger erhalten.

Der Versicherungsberater betrachtet den Wandel als Chance, etwas neues auszuprobieren – die Kommunikation über Social Media beispielsweise. „Ich hoffe, dass die Kunden ihm auch viel Vertrauen entgegen bringen können.“ So ganz von 100 auf Null kann der ehemalige Marineoffizier aber auch nicht, sagt er und schmunzelt. „Ich werde trotz Ruhestand weiter als Vertrauensmann der HUK-Coburg zur Verfügung stehen.“

Von Stefanie Ploch