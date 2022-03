Stralsund

Der Badespaß bleibt in Stralsund wohl auch weiterhin verwehrt. Während andere Bäder in Mecklenburg-Vorpommern die Lockerungen umgehend genutzt haben, schlägt der Hansedom keine Wellen. Die Seesterntherme und die Saunenwelt bleiben weiterhin zu. Massagen und sonstige kosmetische Anwendungen können jedoch gebucht werden und auch der Fitnessbereich ist nach vorheriger Terminbuchung zugänglich. Für diese Bereiche wird auf die 2G-plus-Regelung verwiesen.

Unklare Öffnungsperspektive: Technische Probleme werden als Grund für die Schließung genannt. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Ob es für den Hansedom derzeit überhaupt eine Öffnungsstrategie gibt, ist unklar. Die OSTSEE-ZEITUNG hat eine schriftliche Anfrage diesbezüglich gestellt, bisher hat sich die Geschäftsführung dazu jedoch noch nicht geäußert. Auf Nachfrage beim Hansedom sagte eine Service-Mitarbeiterin jedoch, dass technische Probleme vorliegen – und noch keine Aussage über eine mögliche Öffnung getätigt werden kann. Man wisse noch nicht, wann bestimmte Reparaturen geplant sind oder durchgeführt werden müssten. Offenbar wird der Betrieb des Spaßbades nicht nur durch Corona ausgebremst.

Auch in einem Rundschreiben, das der Hansedom regelmäßig an seine Mitglieder versendet, wird mit besten Wünschen für einen schönen Frühling noch um Geduld gebeten, da noch kein Termin zur Öffnung aller Angebote bekanntgegeben werden kann. Doch auch die Mitglieder, von denen viele noch Guthaben einlösen können, warten auf ein Zeichen. Immerhin: Das Sportbad hat für das Schulschwimmen geöffnet, auch der Vereinssport ist wieder möglich.

Greifswalds Freizeitbad bietet eigene Teststation

Andere Freizeitbäder haben die Möglichkeit zur Öffnung sofort ergriffen. So kann das Freizeitbad in Greifswald unter Einhaltung der 3G-Regelung besucht werden. Ausgenommen davon sind Kinder unter 7 Jahren und Schüler bis 17 Jahre mit einem Schülerausweis. Hier wird lediglich darauf hingewiesen, dass es aufgrund der Hygienevorschriften zu längeren Wartezeiten im Kassenbereich und vor den Duschen kommen kann. Um Abstände gewährleisten zu können, dürfen sich stets maximal sechs Personen im Sanitärbereich aufhalten.

Um den Besuch im Freizeitbad zu erleichtern, hat man hier sogar eine eigene Teststation für die Gäste eingerichtet. Diese hat montags bis freitags von 10 bis 12 Uhr und 16 bis 18 Uhr geöffnet. Am Wochenende kann man von 9.30 bis 16 Uhr seinen Test vor Ort abstreichen lassen.

AHOI in Sellin kämpft mit Wasserschaden

Gefreut hatte sich auch das AHOI in Sellin auf Rügen auf die Öffnung. Allerdings war der Traum buchstäblich geplatzt. „Wir könnten momentan für den normalen Besucherverkehr nicht öffnen. Wir haben einen großen Wasserschaden durch die lange Schließung“, erklärte Geschäftsführer Ulf Steiner kürzlich gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG. Die Leitungen für die Duschen in der Sauna seien ausgekühlt gewesen und beim Anschalten geplatzt. „Das Wasser kommt aus der Saunawand und läuft durch die Decke ins Bad und hat die Decke ruiniert“, so Steiner. Der Reparaturaufwand liege im sechsstelligen Bereich.

„Wir sind gerade dabei, die Wände aufzuschlagen“, so der Bad-Chef. Er rechnet damit, dass die Arbeiten zwei Monate andauern werden. Wann könnte das Bad überhaupt wieder öffnen? „Das kann ich nicht genau sagen. Spätestens Ostern“, so Steiner. Das Schulschwimmen und auch die Schwimmkurse werden jedoch weiterhin realisiert, da es hier nicht so sehr um den Wohlfühlfaktor gehe.

Auch in Wismar wird geplanscht

Auch das Wonnemar in Wismar hat seine Erlebniswelt für das nasse Vergnügen geöffnet. Hier wird ebenfalls auf eine Maximalauslastung und das Tragen einer Maske in Bereichen, in denen kein ausreichender Abstand gehalten werden kann, hingewiesen. Der Zugang wird laut Corona-Landesverordnung unter Einhaltung der 3G-Regelung gewährt, wovon auch hier Kinder unter 7 Jahren und Schüler bis 17 Jahre mit einem gültigen Schülerausweis ausgenommen sind.

Von Wenke Büssow-Krämer