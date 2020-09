Stralsund

Mit der Weihe der neuen Orgel in der Jakobikirche (die OZ berichtete) ist am vergangenen Wochenende ein ganz besonderer Start der Stralsunder Orgeltage gelungen. Über die ganze anschließende Woche haben sich die drei großen Stadtkirchen ein tolles Festprogramm überlegt.

Orgelnacht mit drei Stationen

Höhepunkt ist ohne Zweifel die Orgelnacht am Freitag. Dann ist das ganze Repertoire der drei prächtigen Orgelinstrumente in den drei großen Stadtkirchen Stralsunds in einer virtuosen Nacht zu erleben.Den Auftakt zur Orgelnacht gibt um 19.30 Uhr der Pariser Musiker und Organist Jean-Luc Ho mit Stücken von Renaissance bis Barock an der Stellwagen-Orgel in St. Marien.

Um 20.45 Uhr steht die neu geweihte Orgel in St. Jakobi im Mittelpunkt. Gewandhausorganist Michael Schönheit aus Leipzig bringt Stücke von Barock bis Klassik zu Gehör, vor allem von Johann Sebastian Bach. Um 22 Uhr erlebt die Orgelnacht ihren Höhepunkt in St. Nikolai. Dort präsentieren Professor und Kirchenmusikdirektor Jan Ernst aus Schwerin, Kirchenmusikdirektor Matthias Pech aus Stralsund und Wieland Möller aus Berlin Stücke der Romantik bis Moderne sowie Improvisationen für Schlagwerk und Truhenorgel.

Tickets in St. Nikolai und St. Marien

Ganz wichtig: Noch sind Karten zu haben. Für die Orgelnacht sind die Tickets zum Preis von 24,- Euro (ermäßigt 20,- Euro) am Eingangstresen in St. Nikolai und per Kartenreservierung über das Gemeindebüro St. Marien unter Telefon 03831 - 29 89 65 zu haben.

Außerdem gehören Orgelmatineen zum Programm der Festtage. Und diese sind noch zu erleben: Heute 12 Uhr, mit Wilfried Koball ( Greifswald), Nikolaikirche. Donnerstag, 24. September, 12 Uhr: „Kollegen, Freunde und Weggefährten des Orgelbauers Friedrich Stellwagen“ mit dem Stralsunder Kantor Martin Rost in der Marienkirche. Freitag, 25. September, 12 Uhr mit Stefan Zeitz ( Greifswald) in der Jakobikirche. Der Eintritte ist jeweils frei.

Orgelmusik zum Stummfilm

Am Mittwochabend um 19.30 Uhr sind in St. Nikolai Stummfilm und Orgel verbunden. Unter dem Motto „Der Golem, wie er in die Welt kam“ musizieren Kirchenmusikdirektor Matthias Pech und Wieland Möller (Schlagwerk). Eintritt: 12/8 Euro. Die Kleinen kommen am Donnerstag auf ihre Kosten. Um 15 Uhr startet dann das Kinderorgelkonzert „Peter und der Wolf“ mit Kirchenmusikdirektor Matthias Pech und Regine Thomas in St. Nikolai (Eintritt frei).

Abschlusskonzert am Sonntagnachmittag

Die diesjährigen Orgeltage finden am Sonntag, dem 27. September, um 17 Uhr in St. Jakobi ihren Abschluss mit dem Konzert „ con voce festiva“ mit Maren Roederer (Sopran), Kim Schrader (Tenor), Landeskirchenmusikdirektor Frank Dittmer, Kirchenmusikdirektor Matthias Pech und Martin Rost (Eintritt 16/12 Euro).

Von Ines Sommer