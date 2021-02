Stralsund

Die langersehnte Umgestaltung des Spielplatzes Alte Zuckerfabrik beginnt in wenigen Tagen. Mitarbeiter des Amtes für stadtwirtschaftliche Dienste begannen am Dienstag damit, alle alten Spielgeräte abzubauen. Einzig und allein das Karussell bleibt stehen. Es soll in die neue Gestaltung integriert werden.

Spielbereiche für kleine und größere Kinder

Wie die Stadtverwaltung der Hansestadt dazu mitteilt, wird die durch einen Weg in zwei Bereiche geteilte Anlage künftig verschiedene Spielangebote für kleine und größere Kinder bieten. So soll der kleinere südliche Teil künftig den jüngeren Kindern von einem bis sechs Jahren vorbehalten sein. Hier laden in absehbarer Zeit eine Eisenbahn mit Ladestation, eine Doppelschaukel sowie das vorhandene Karussell zum Spielen ein.

Der nördliche Teil bietet nach Fertigstellung mit einem Klettergerät mit Stangenrutsche, einer Doppelschaukel und einer Drehscheibe Spielmöglichkeiten für Kinder bis zwölf Jahren. Der vorhandene Weg wird zusätzlich mit einem Hüpfspiel ausgerüstet, zudem werden zwei neue Bänke zum Verweilen einladen.

Ab April kann gespielt werden

Sobald die neu angelegte Rasenfläche betreten werden kann, wenn der Rasen erst aufgewachsen ist, steht der Spielplatz den Kindern zum ausgiebigen Spiel zur Verfügung. Die Bauarbeiten sollen Mitte April beendet sein. Die geplanten Baukosten sind mit ca. 76.000 Euro veranschlagt.

Anwohner gestalteten die neue Anlage mit

Der Spielplatz Alte Zuckerfabrik wurde 2007 mit einigen Spielgeräten an die Hansestadt Stralsund übergeben. In den Folgejahren kamen Geräte hinzu. Einige mussten demontiert werden, wenn sie veraltet und kaputt waren. Nach Angaben der Verwaltung habe der gesamte Spielplatz nicht mehr den Bedürfnissen heranwachsender Kinder entsprochen. Über die Zukunft der Spielanlage wurde bereits im Jahr 2018 eine Bürgerbeteiligung durchgeführt. Gemeinsam habe man sich auf eine Ausstattungsvariante geeinigt, die jetzt aus städtischen Haushaltsmitteln umgesetzt wird.

Neue Rutschen und Ersatz von Spielgeräten

Der Spielplatz an der Alten Zuckerfabrik ist einer insgesamt: 115 Spielplätzen im Stadtgebiet, 36 davon sind private Anlagen. Für dieses Jahr plant die Stadt weitere Verbesserungen für Spielplätze. So soll die Spielanlage in der Brunnenaue um eine Kinderrutsche ergänzt werden. Eine Rutsche erhält auch der Spielplatz in der Friedrich-Wolf-Straße. Auf verschiedenen anderen Plätzen werden verschlissene Federgeräte ersetzt. Im Stadtwald soll ein Fitnesspfad entstehen.

Etwa 60 000 Euro plant die Hansestadt für den Ersatz kaputter Spielgeräte auf den Spielplätzen an der Küterbastion und an der Hermann-Burmeister-Straße ein, wo Kletteranlagen für über 10-jährige Kinder entstehen sollen. Aus der Investitionssumme werden auch ein Kletterturm mit Rutsche am Selliner Weg finanziert sowie Spielgeräte auf weiteren Spielplätzen ersetzt. Ebenfalls 60 000 Euro sollen für die Sanierung des Spielplatzes in der Bremer Straße ausgegeben werden.

Von Jörg Mattern