Stralsund

Die Hansestadt entwickelt sich zu einer echten Krimi-Hochburg. Bundesweit am bekanntesten mit rund sieben Millionen Zuschauern ist die ZDF-Serie „Stralsund“, in der Kommissarin Nina Petersen, gespielt von Katharina Wackernagel, in einem sehr düsteren Setting ermittelt.

Doch diesen Freitag bekommt der etablierte Stralsund-Krimi Konkurrenz. Zur besten Sendezeit gegen 20.15 Uhr zeigt das ZDF mit „Tod am Kliff“ am Karfreitag eine Sonderfolge von „Der Alte“. Die Ermittlungen führen den Münchner Hauptkommissar Richard Voss (Jan-Gregor Kremp) zur Lösungen eines Falls an die Ostsee. Der „alte Bayer“ kommt dafür selbst in die Hansestadt, was Spannung – aber auch humorvolle Einlagen aufgrund der kulturellen Nord-Süd-Differenzen verspricht.

Bei den Dreharbeiten auf der Hafeninsel durfte ich im vergangen Jahr dem Filmteam über die Schulter schauen. Daher bin ich gespannt, wie der fertige Film nun aussieht. Am Set hieß es, dass man im Vergleich zum düsteren „Wackernagel-Krimi“ mehr auf eine leichte, buntere Krimi-Ästhetik setzt. Ob „Der Alte“ damit eine ähnliche Erfolgsquote für Stralsund holen kann, wird sich zeigen.

Von Kay Steinke