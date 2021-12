Stralsund

Auf ein Neues: Dieses Jahr wird das Weihnachtsfest wieder unter den teils eingeschränkten Corona-Bedingungen stattfinden. Darunter fallen auch Gottesdienste, sie dürfen nur noch unter besonderen Auflagen gefeiert werden.

Auf die traditionelle Christvesper müssen die Stralsunder allerdings nicht verzichten. Die OZ hat zusammengetragen, wie die einzelnen Gemeinden vorgehen.

3G-Regel für Gottesdienste

An Heiligabend gilt in den Kirchen nach wie vor die 3G-Regel, das heißt genesen, geimpft oder getestet. Zudem besteht Maskenpflicht. Die geltenden Abstandvorschriften sollen mit Hilfe von Karten eingehalten werden: „Es können nicht so viele Besucher auf einmal in die Kirchen kommen“, erklärt Pastor Reinhart Haack von der evangelischen Luther-Auferstehungsgemeinde.

„Um das zu regeln, verteilen die Gemeinden im Vorfeld kostenlose Karten für die Gottesdienste“, führt der Pastor weiter aus. Auf den Karten sollen die Besucher ihre Namen notieren, damit eine Erfassung der Kontaktdaten möglich ist. Für Freiluft-Veranstaltungen gelten keine Einschränkungen.

An Heiligabend laden zum Gottesdienst ein:

St. Marien: 14.30 Uhr ohne Karten, 17 Uhr Krippenspiel mit Karte, 22 Uhr Orgelvesper mit 2G und Karte. Karten sind am Büchertisch in der Marienkirche erhältlich. Am 25. und 26. Dezember 10 Uhr Gottesdienst.

Heilgeistkirche: 15 und 17 Uhr, Karten sind erhältlich im Gemeindebüro Frankendamm 42, und zwar Mittwoch, 15. Dezember, 8 bis 12 und 13 bis 15.30 Uhr sowie Freitag, 17. Dezember, 8 bis 12 und 13 bis 18 Uhr. Außerhalb der Zeiten kontaktieren Sie bitte Pastor Dr. Krasemann 03831/290446 oder 015156133177.

Kirche Voigdehagen: 17 Uhr unter freiem Himmel ohne Karten, am 25. Dezember um 10 Uhr in der Kirche.

Lutherkirche: 14 Uhr und 15.30 Uhr mit Krippenspiel-Einspiel und 17 Uhr besonders musikalisch. Karten sind in der Lutherkirche erhältlich nach den Gottesdiensten sowie Montag bis Freitag von 8 bis 14 Uhr in der Luther-Gemeinde. Am 25. Dezember um 10 Uhr und am 26. 12. um 10.30 Uhr wird ebenso Gottesdienst gefeiert.

Auferstehungskirche: 16 Uhr. Karten von 9 Uhr bis 14 Uhr im Büro in der Kirche. Die Christvesper wird nach draußen übertragen und bleibt auch nach dem Gottesdienst geöffnet, für all jene die an Weihnachten niemanden haben. Teilnahme dort ohne Karten.

St. Nikolai: 15 Uhr Krippenspiel, 17.30 und 22 Uhr mit Karten, die sind im Einlassportal von St. Nikolai erhältlich. Am 25. und 26.12. außerdem 17 Uhr Gottesdienst.

Bonhoefferhaus: 15 und 17 Uhr, die nötigen Karten sind ebenfalls im Einlassportal von St. Nikolai erhältlich. Am 26. Dezember 10.30 Uhr Gottesdienst.

Dorfkirche Prohn und Groß Mohrdorf: Um 15.30 findet auf der Wiese vor dem Pfarrhaus sowie um 17 Uhr in der Kirche Groß Mohrdorf die Christvesper statt. Um 22 Uhr wird es eine kurze musikalische Vesper in der Prohner Kirche geben. Am zweiten Weihnachtstag findet um 10.30 ein Weihnachtsgottesdienst im Gemeinderaum statt, falls der Platz zu knapp werden sollte, wird auf die Kirche ausgewichen.

In Franzburg wird die Christvesper auf dem Kirchplatz um 14.30 und 15.30 abgehalten. In der Kirche Steinhagen findet die Christvesper um 15.30 sowie 16.30 statt. Am 26. Dezember um 17 Uhr lädt die Nikolaikirche in Richtenberg um 17 Uhr zum Turmblasen ein.

Nieparser Kirche: 15 Christvesper. Einlass nur mit Eintrittskarte (50 Plätze), die im Pfarramt erhältlich ist (038321/259). Velgast: Hier wird die Christvesper um 17 Uhr als Openair-Gottesdienst im Pfarrhof gefeiert.

Pütte: Die Pütter Kirche steht am Heiligabend von 16.30 bis 17.30 Uhr für eine stille Andacht bei Kerzenschein und Musik offen. Der Christnacht-Gottesdienst mit Orgelmusik findet wie immer um 23 Uhr statt (Sitzbankheizung). Am 26. Dezember lädt Pastor Stefan Busse um 17 Uhr zum Weihnachtsfest-Gottesdienst in die Pütter Kirche ein. „Wir sind froh, dass wir gemeinsam in der Kirche feiern können, natürlich unter Einhaltung der Regeln. Auch wenn die Verunsicherung groß ist, wir konnten in der Corona-Zeit auch ganz neue Gesichter in unseren Kirchen sehen“, zeigt sich der Pastor durchaus überrascht.

In Tribsees finden die Heiligabendgottesdienste um 14 und 18 sowie 22 Uhr statt.

Auch dieses Jahr gestaltet die Fathers House Church einen Gottesdienst unter freiem Himmel. Dieser findet um 16 Uhr auf der Grünen Farm statt.

