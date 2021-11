Stralsund: Hier gibt es kostenlose Corona-Schnelltests

Stralsund

Wer auf dem Rügenzubringer in Richtung Stralsund unterwegs ist, wird seit Monaten mit großen Schildern auf ein Corona-Schnelltestzentrum in Stralsund hingewiesen. Während zwischenzeitlich andere Testzentren öffneten und wieder geschlossen wurden, ist das Zentrum von Dohrmed auf der Mahnkeschen Wiese seither durchgehend in Betrieb. Betreiber Ulf Dohrmann hat nun nur die Aufkleber, der auf Hinweisplanen das Wort „kostenlos“ verdeckt haben, wieder entfernt. Das größte Testzentrum der Region in der Werftstraße hat täglich, also auch am Wochenende, zwischen 9 und 17 Uhr geöffnet. Mehr Infos: info@dohrmann.ag.

Ebenfalls ohne Termin wird am Krankenhaus West, Rostocker Chaussee 70, getestet. Öffnungszeiten: Montag von 8 bis 18.30, Dienstag und Freitag von 8 bis 15.30, Mittwoch und Donnerstag von 11 bis 18.30 und Samstag von 9 bis 12.30 Uhr. Ab dem 22. November wird mittwochs von 8 bis 18.30 Uhr getestet. Ohne Termin sind auch die Testungen im Einkaufszentrum Strelapark, Grünhufer Borgen 13 bis 17. Öffnungszeiten: Montags bis samstags 8.30 bis 19 und sonntags von 10 bis 16 Uhr.

Mit vorheriger Anmeldung sind Testungen in drei Apotheken in Stralsund möglich. Bahnhofs-Apotheke, Tribseer Damm 2, zwischen 9 und 14 Uhr, Kontakt: 03831 / 292 328. Korallen-Apotheke, Hans-Fallada-Straße 1, Kontakt: 03831 / 30 86 90. Bodden-Apotheke, Lindenallee 25, Online-Anmeldung:www.corona-schnelltestzentrum-stralsund.de.

Von Kai Lachmann