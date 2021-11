Stralsund

Die Hansestadt hat eine neue Tempo-30-Zone. Jüngst wurde ein Straßenabschnitt der Greifswalder Chaussee umgewidmet. Auf Höhe der Einmündung Ahornstraße werden Autofahrer jetzt ausgebremst.

Neues Wohngebiet führt zu mehr Fußgängern

Das neue Limit soll laut Hansestadt für mehr Sicherheit und Ordnung sorgen. Denn im neu erschlossenen Wohngebiet „Am Stausee“ (ehemals Alte Gärtnerei) haben sich bereits viele Familien angesiedelt. Das heißt automatisch, dass deutlich mehr Menschen die Straße überqueren, insbesondere auf Höhe Ahornstraße.

Ganz besonders Kinder überqueren die viel befahrene Greifswalder Chaussee auf ihrem Weg zur Schule und wieder nach Hause oder auch zum Erreichen der nahegelegenen Wohngebiete und umliegenden Freizeitanlagen. Mehrfach hatten Eltern auf die Unsicherheiten und Ängste ihrer Kinder beim Überqueren der Greifswalder Chaussee hingewiesen.

Viele Autofahrer, kein Gehweg

Da auf Seite der Ahornstraße in der Greifswalder Chaussee kein Gehweg existiert, muss die Straße an dieser Stelle zwingend überquert werden. Gerade dann, wenn viele Autos die Greifswalder Chaussee entlangfahren, stellt das besonders für die Mädchen und Jungen eine besondere Herausforderung dar. Deshalb steht vor und hinter der Einfahrt Ahornstraße auf beiden Seiten das Schild Tempo 30.

„Ich appelliere an alle Autofahrer, Beschilderungen zur Tempominderung nicht nur zu beachten, sondern sie auch einzuhalten. Nicht ohne Grund haben wir Tempo 30 und verkehrsberuhigte Bereiche eingerichtet. Sie dienen in erster Linie dem Schutz aller Verkehrsteilnehmer“, so Stephan Bogusch, in der Stadtverwaltung unter anderem zuständig für die Verkehrslenkung.

Tempo-30-Zonen in der Innenstadt sind kein Einzelfall. Zur Verkehrsberuhigung wurden ebenfalls welche am Frankenwall, am Knieperdamm oder auch in der Alten Richtenberger Straße ausgewiesen.

Von kst