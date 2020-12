Stralsund

In der Hansestadt gilt seit Ende der vergangenen Woche eine Maskenpflicht. Von 10 bis 18 Uhr ist das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung unter freiem Himmel auf Wochenmärkten und an bestimmten Orten im öffent­lichen Raum per Verordnung des Landkreises festgeschrieben.

In Stralsund sind vier Bereiche ausgewiesen: 1. Fußgängerzone Altstadt: Knieperstraße, einschließlich Alter Markt, Ossenreyerstraße, Apollonienmarkt, Mönchstraße und Neuer Markt, 2. Grünhufe: zwischen Lindenallee und Vogelsangstraße, 3. Hafeninsel (vor dem Ozeaneum), 4. Nikolaikirchhof (inkl. Rathausdurchgang).

Weil es offenbar für viele Bürger unklar war, wo genau die Maske getragen werden muss, hat die Stadt auf der sozialen Plattform Facebook zusätzlich eine Karte veröffentlicht. Auf dieser Visualisierung sind die betroffenen Bereiche klar zu erkennen.

Hier müssen Sie eine Maske in der Altstadt tragen:

Maskenpflicht in der Altstadt - Karte Quelle: Hansestadt Stralsund

„Aufgrund vielfacher Nachfrage, wo genau die aktuelle Maskenpflicht im öffentlichen Raum von Stralsund gilt, haben wir die Zonen nochmal grafisch für Sie hervorgehoben“, wird die Karte anmoderiert.

Hier müssen Sie in Grünhufe eine Maske tragen:

Maskenpflicht im Stadtteil Grünhufe Quelle: Hansestadt Stralsund

Verstöße gegen Maskenpflicht

In Stralsund kontrolliert die Polizei das Tragen der Maske scharf. Landesweit wurden hier am Montag mit einer Anzahl von 140 die zweitmeisten Verstöße gemeldet. Nur in Neubrandenburg gab es noch mehr. Dort wurden 182 Verstöße registriert. Insgesamt wurden 400 gemeldet. In Greifswald registrierte die Polizei lediglich drei Verstöße. In den allermeisten Fällen befolgten die Einkäufer jedoch die Hinweise der Polizei, nur in fünf Fällen mussten Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten gestellt werden.

Wo im Landkreis sonst noch eine Maskenpflicht gilt

Der Landkreis Vorpommern-Rügen hatte am Freitag aufgrund der stark ansteigenden Zahlen in und um Vorpommern-Rügen die erweiterte Maskenpflicht angeordnet. In Vorpommern-Rügen betroffen sind weiterhin Bereiche in Binz, Barth, Sellin, Baabe, Göhren und Wustrow. Außerdem ist der Ausschank von alkoholhaltigen Getränken untersagt worden.

