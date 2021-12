Stralsund: Hier kann man Weihnachtsbäume selber schlagen

Stralsund

Im Schneegestöber machten sich am Freitagnachmittag viele Familien aus Stralsund und dem Umland auf zum Obstgut Lüssow. Hier machten sich insbesondere Familienväter ans Werk, um einen Weihnachtsbaum zu schlagen oder besser abzusägen. Die sechsjährige Emmi aus Neuenpleen flitzte mit ihrer Mama Cindy vor in den romantisch verschneiten Wald des Obstgutes. Dort hielt sie Ausschau nach zwei Weihnachtsbäumen. Emmi durfte sich nämlich für ihr Kinderzimmer einen kleinen Weihnachtsbaum aussuchen, wohingegen ihre Eltern nach einer großen stolzen Nordmann suchten. Papa kam ein paar Minuten später in das Wäldchen, weil er noch am Auto seine mitgebrachte professionelle Motorsäge für den Einsatz vorbereitete.

Die Stralsunder Knirpse Thees (7) und sein kleiner Bruder Onno (4) suchen mit ihrem Vater Marko und ihrer Mutter Nele suchen im Gewächshaus des Obtsgutes Lüssow eine Nordmann-Tanne. Quelle: CHRISTIAN_ROEDEL

Es werden sogar Sägen verliehen

„Wir verleihen an unsere Kunden natürlich auch Sägen, wenn sie keinen in ihrem Haushalt vorrätig haben“, sagt Obstgutchef Hannes Eggert, der am Freitag einen ersten großen Ansturm von Sägewilligen und Tannenbaumkäufern ohne Sägeambitionen zu verzeichnen hatte. In Gewächshäusern des Obstgutes, wo im Sommer Tomatenpflanzen mit roten Früchten ranken, hängen nun frisch gefällte Nordmann-Tannen. „Wer selber einen Baum bis zu 2,50 Meter Höhe schlägt, zahlt bei uns pauschal 19 Euro und wer ohne physische Kraft einen Baum hier im Gewächshaus haben möchte, zahlt 25 Euro“, so Hannes Eggert.

Bis Heiligabend werden am Obstgut Tannen verkauft

Auf sieben Hektar des Obstgutes wachsen Nordmann-Tannen und einige von ihnen schon seit 1992. „Wir haben kurz nach der Wende mit dem Pflanzen der Tannen begonnen, und verkaufen genau seit dem Jahr 2000 unsere Weihnachtsbäume“, erinnert sich Eggert zurück. Selbst am Samstag und Sonntag verkaufen Eggert und seine Mitarbeiter seit gestern von 8 bis 16 Uhr ihre Nordmann. „Bis Heiligabend 12 Uhr verkaufen wir unserer Tannen und bis zum letzten tag nutzen das viele Kunden auch aus, besonders die, die von auswärts in die alte Heimat zum Fest kommen“, hat Eggert im Laufe der vergangenen 20 Jahre festgestellt.

Wer sonst noch Bäume selber schlagen möchte, hat dafür die Möglichkeit am Forsthof Poggendorf oder auch in Sievertshagen.

Von Christian Rödel