Stralsund: Hier leuchtet der größte Weihnachtskalender in Vorpommern

Stralsund

In Stralsund erstrahlt seit dem 1. Dezember der vermutlich größte Weihnachtskalender in Vorpommern. Am Mittwochabend wurde er angeknipst und zog gleich die Aufmerksamkeit zahlreicher Passanten auf sich. Auch Der fünfjährige Erik und seine Mama Jenny Funk finden den größten Adventskalender richtig cool. Auch der fünfjährige Erik und seine Mama Jenny Funk (Foto) finden das geschmückte und beleuchtete Haus am Frankdendamm 36 – 38 richtig cool.

Die Stralsunder Wohnungsbaugesellschaft SWG hat für die Aktion die komplette Front eines Wohnhauses zur Verfügung gestellt. Bis zum 24. Dezember wird nun ein Licht mehr erleuchtet.

Von Christian Rödel