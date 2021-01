Stralsund: Hier werden in der Hansestadt überall Bäume gefällt

Stralsund

Bundesweit werden derzeit viele Bäume gefällt. Auch auf dem Gebiet der Hansestadt sind die Einschläge deutlich an vielen Ecken zu sehen. In einer Mitteilung weist die Hansestadt daraufhin, dass aus Rücksicht auf Brutvögel viele der Fällarbeiten im Winterhalbjahr durchgeführt werden. Viele der Fällungen hängen mit Schädlingsbefall zusammen. Beim Eschensterben ist ein Pilz der Auslöser. Das Amt für stadtwirtschaftliche Dienste musste daher bereits am Ostseeküstenradweg zahlreiche Bäume entfernen, weitere Entnahmen sind dort auch geplant. Eschen sind in der Vergangenheit im gesamten Stadtgebiet auf Wege und Gebäude gestürzt, da die Wurzeln der Bäume besonders stark faulen.

Nicht nur kranke Bäume werden gefällt

Doch auch gesunde Bäume müssen gefällt oder zurückgeschnitten werden. Insbesondere bei Beständen aus Wildwuchs mit hohen Weiden- und Pappelanteilen sei dies laut Stadt nicht unumgänglich. Trotzdem soll die Hansestadt durch Schutz und Pflege des Gesamtbestandes und ein kluges, weitsichtiges Waldpflege-Management grüner werden. „In Alleen und Parks versuchen wir selbstverständlich, jeden einzelnen Baum so lange es geht zu erhalten“, sagt Thomas Struwe, Leiter der Abteilung Forsten im Amt für stadtwirtschaftliche Dienst. „Bei Wäldern und allgemein stammzahlreichen, flächigen oder linienförmigen Beständen ist dies biologisch nicht möglich.“ Vor allem junge und dichte Bestände würden von selbst eine Phase der Selbstdifferenzierung durchlaufen, was das Sterben zahlreicher Bäume bedeutet. „Auch in ausgereiften Altbeständen mit hoher natürlicher Dynamik sind Fällungen ein wichtiges forstliches Werkzeug“, sagt Struwe.

Gerade in jüngeren Wäldern soll durch gezielte Entnahme die Entwicklung der verbleibenden Bäume gefördert werden. Ziel sind gut gemischte, mehrschichtige, artenreiche Bestände, in denen ausgewählte Bäume zur freien Entwicklung kommen. Die Bestände sollen sicher und für Waldbesucher zugänglich sein. So wird zum Beispiel in den kommenden Monaten unter diesen Vorgaben die Waldpflege in zwei Kleinwaldbereichen am Ostseeküstenradweg zwischen Devin und Andershof per Einzelbaumfällung fortgesetzt.

Hier werden in Stralsund Bäume gefällt

Hier sind in Stralsund und auf dem Hoheitsgebiet der Hansestadt bis Ende Februar Baumfällungen geplant: zwei Linden an der Marienkirche (Befall durch Brandkrustenpilz), sechs Pappeln an der Parower Chaussee (Schäden am Fahrbahnbelag durch Wurzeleinwuchs), fünf Pappeln am Teichhof (massive Wegeschäden durch Wurzeleinwuchs), zwei Pappeln an der Kindertagesstätte im Helmut-Heyden-Weg, Gehölzpflege an der Ecke Grünhufer Bogen/ Rostocker Chaussee. Hinzu kommen Einzelfällungen im gesamten Stadtgebiet.

Hier stehen Durchforstungsarbeiten an

In Gebieten der Hansestadt auf Rügen muss ein ganzer Hektar Fichten gefällt werden. Quelle: Hansestadt Stralsund

Pflege- und Durchforstungsarbeiten in Waldgebieten 2021: Kleinwälder am Ostseeküstenradweg, Schwedenschanze, Brandshäger Chaussee/ Bauernhof, Spülfelder im Stadtwald, Sternschanze, Kleinwälder auf der Insel Dänholm, Lindenallee, Durchforstungen auf der Insel Rügen auf rund 60 Hektar, ein Hektar vertrockneter Fichten muss auf Rügen vollständig gefällt werden – hier ist eine Wiederaufforstung bereits vorgesehen.

