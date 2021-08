Stralsund

Hiobsbotschaft für Stralsunder Familien in der Tribseer Vorstadt: Kurz vor dem eigentlichen Einzugstermin steht fest, dass die neue Kita an der Kupfermühle nicht pünktlich fertig wird.

Das Haus mit Platz für 44 Krippenkinder und 94 Mädchen und Jungen im Kindergarten sollte am 1. September feierlich eingeweiht werden. Daraus wird nun nichts – der Grund: Im gesamten Gebäude fehlen die Türen.

Im Flutgebiet konnte nicht produziert werden

„Die Zargen sind da, aber die Türen nicht. Die haben wir im März bestellt, sollten auch längst geliefert werden. Doch da der Hersteller im Hochwassergebiet zwei Wochen gar nicht produzieren konnte und der Betrieb erst langsam wieder anläuft, kommen wir nicht weiter“, erklärt Investor Fred Muhsal.

Der Bauherr nennt als neuen Termin den 1. November, hofft aber, das es schneller geht. „Alles andere ist fertig. Es ist gemalert, der Fußboden ist drin... Die Türen kommen eben als Letztes“, ist auch Muhsal geknickt. „Das ist so ein schönes Projekt, auch für mich, mein erster Kita-Neubau, und nun sowas.“ Nach viel Gegenwind bei seinen Projekten in Andershof hatte sich der gebürtige Stralsunder sehr auf die Kita gefreut.

70 Kinder schon angemeldet gewesen

Kita Küstenkinder in Stralsund. Quelle: Stefan Sauer

Die Bauverzögerung hat für Eltern und Träger fatale Folgen. 70 Kinder waren bereits für den 1. September angemeldet, die Eltern brauchen den Betreuungsplatz, haben sich auf das Angebot verlassen. Was nun? „Wir haben gemeinsam mit Stadt und Kreis eine Notlösung erarbeitet, um die Zeit bis zur Einweihung zu überbrücken“, sagt Martin Pollmann gegenüber der OZ. Er ist der Geschäftsführer des Internationalen Bundes (IB), und der hat sich in das neue Haus an der Kupfermühle eingemietet.

Das sind die 25 Stralsunder Kitas Die Hansestadt Stralsund verfügt über insgesamt 4200 Betreuungsplätze. Im Hort sind es 1729 Plätze, den Kindergarten besuchen 2000 Kinder, 565 der jüngsten Sundstädter werden in der Krippe betreut. Hinzu kommen rund 300 Kinder in der Tagespflege. Entspannung schaffte zuletzt der Neubau eines zweiten Hauses der Montessori-Kita in Grünhufe mit 89 Plätzen (die OZ berichtete). Allerdings zogen die Hortkinder nur innerhalb des Stadtteils um, so dass unterm Strich 45 zusätzliche Plätze stehen. Neu gebaut wird nicht nur an der Kupfermühle, sondern auch bei der Awo. Allerdings ist das Projekt zwischen „Zwergenhaus“ und Jahnsportstätte als Ersatz für die marode Kita Spielkiste gedacht, schafft also keine zusätzlichen Plätze. Kita Nummer 25 – Stralsunds jüngste und kleinste Einrichtung – ist seit März der Naturkindergarten in der Stadtkoppel mit 15 Plätzen. Geplant sind außerdem Kindertagesstätten in Andershof und Knieper West (die OZ berichtete). Das sind die 25 Kitas: Internationaler Bund (6): Stadtwald, Knieperdamm, Käpt’n Blaubär, Lütt Matten sowie Horthäuser Pfiffikus und Lütt Matten. Montessori-Arbeitskreis (3): Brunnenaue, Klabautermann und Kinderhaus mit „Sonnenhof“ und „Sonnenstrahl“. Institut Leben und Lernen (2): Am Grünhain und Sundwelle. Kreisdiakonisches Werk (2): Heuweg und Eden. Arbeiterwohlfahrt (2): Spielkiste und Zwergenhaus. Verein Lebensräume (2): 24-Stunden-Kita Schatzkiste, Montessori-Freizeithort. ASB: Anne Frank mit zwei Häusern, DRK: Am Bodden; mit zwei Häusern – Kindergarten und Hort. Evangelische Kirchengemeinde: Arche Noah; Katholische Kita Marienkrone. Silke Herrmann: Biene Maja. Jana Schnalke (Ja-Naturkita): Naturkindergarten Stadtwald.

Dieser Neubau und die benachbarten beiden Horthäuser „Lütt Matten“ sind für den Träger IB eine Einheit, zusammengefasst als Kinder-Campus. Die praktische Umsetzung muss nun also noch ein paar Wochen warten. „Ich hoffe natürlich auch, dass wir früher rein können“, so IB-Regionalleiter Martin Pollmann gegenüber unserer Zeitung.

Das ist die Übergangslösung

Und das ist die Lösung, die den Eltern jetzt angeboten wird: Das neben der neuen Kita „Küstenkinder“ stehende Horthaus „Lütt Matten I“ des IB wird freigezogen. Die Mädchen und Jungen aus diesem Hort werden ab 30. August in der Burmeister-Schule betreut. „Hier haben wir gemeinsam mit Schule und Stadt eine Doppelnutzung für diese Zeit vereinbart. Ich bin froh, dass das möglich gemacht wurde“, so der IB-Chef und schiebt hinterher: „Einige Kinder, nämlich die Erstklässler, werden ab 30. August in der Kita ,Lütt Matten’ betreut. Sie gehen also dorthin zurück, wo sie vor kurzem noch umsorgt wurden.“

Horthaus „Lütt Matten“ wird leer gezogen

So kann das dann leer gezogene Horthaus an der Kupfermühle ab 1. September vollständig von den 70 Kita-Kindern genutzt werden, die schon für das neue Haus angemeldet und per Betreuungsvertrag abgesichert waren. „Es war uns wichtig, dass die Kinder, die neu in die Einrichtung kommen und meist zum ersten Mal eine Kita besuchen, auch zusammen betreut werden. Außerdem ist gerade für die Krippenkinder die Eingewöhnung eine sensible Phase. Dieser Raumbedarf konnte im Horthaus I am besten gedeckt werden“, erklärt IB-Chef Pollmann und hofft dabei auf das Verständnis der Familien mit Hortkindern. Sie wurden per Brief darüber informiert.

Von dem Ganzen nicht betroffen sind die Knirpse aus dem Horthaus II. Dort findet übrigens auch die gesamte Herbstferien-Betreuung statt.

Vor einem Jahr war Grundsteinlegung

Für die neue Kita „Küstenkinder“ war im Sommer 2020 der Grundstein gelegt worden (die OZ berichtete). 2017 hatten Investor und Träger mit der Planung begonnen und Anträge gestellt. Dabei war es gar nicht so leicht, einen richtigen Standort zu finden. „Wir hatten damals Projekte für mehrere Flächen angefertigt“, sagt Investor Fred Muhsal der OZ und gesteht, dass er schon fast aufgeben wollte.

Muhsal baut auch in Andershof

Muhsal ist Immobilienentwickler. Der 58-Jährige wohnt inzwischen in Waren und gehört zu den größten Investoren in Mecklenburg-Vorpommern. Er hat unter anderem Wohnbauten in Andershof entwickelt und plant jetzt dort noch Kita und Lebensmittel-Discounter. Zu letzterem Punkt sei man mit zwei Anbietern in Verhandlung, nämlich Norma und roter Netto. Unterschrieben sei aber noch nichts, wie Fred Muhsal im OZ-Gespräch berichtet.

Von Ines Sommer