Kiffende und Alkohol trinkende Jugendliche, die Wände beschmieren, in Ecken urinieren, Müll hinterlassen, Sachen beschädigen und sich nichts sagen lassen – klingt wie ein Klischee, kommt in Stralsund aber vor. Im Parkhaus am Meeresmuseum hat sich unterhalb des Seiteneingangs ein gelegentlicher Treffpunkt entwickelt, was dem Betreiber, der Liegenschaftsentwicklungsgesellschaft (LEG), immer wieder Ärger bereitet.

Aktueller Vorfall: Über Ostern wurden dort Steine aus einer jahrhundertealten Mauer (siehe Infokasten) gebrochen. Oder wie es OZ-Leser und Parkhausnutzer Dagobert Rubik in einer Zuschrift an die Redaktion ausdrückt: „In einem Anfall von zu viel Kraft in Armen und Beinen und zu viel Luft im Hirn hat man es nun fertig gebracht, Steine aus dem noch vorhandenen Mauerwerk zu lösen und diese dann im Müll liegen zu lassen. Vielleicht kann man auch die Verursacher an den Kosten der Reparatur beteiligen.“

Die Ecke an den Toiletten sieht nicht gerade einladend aus, ist aber in den Ferien zum Treffpunkt geworden. Die Wand links ist mit Schmierereien überzogen. Quelle: Kai Lachmann

Stichwort Hiddenseer Hof Das Parkhaus am Meeresmuseum, das eigentlich eine Tiefgarage ist, entstand von 2003 bis 2005. Archäologen fanden bei Grabungen Mauerreste des früheren Hiddenseer Hofes. Dieser war ein Absteige- und Wirtschaftshof des Zisterzienserklosters auf Hiddensee und wurde Anfang des 14. Jahrhunderts gebaut. Ende des 15. Jahrhunderts war der Hof verfallen. Der damalige Abt baute ihn aus eigenen Mitteln wieder auf. Nach der Reformation wurde der Hof zur Unterkunft für alte Adelige. Der große Stadtbrand von 1680 vernichtete ihn wieder. Die Gebäude, die später auf dem Grundstück gebaut wurden, fielen dem Bombenangriff am 5. Oktober 1944 zum Opfer. Was noch übrig blieb, wurden in den Jahrzehnten danach abgerissen. Ins Parkhaus sind die Mauerreste des Stadthofs integriert. Den Namen Hiddenseer Hof trägt heute auch ein Stralsunder Hotel, das allerdings an einer anderen Stelle steht – auf der Hafeninsel nahe dem Ozeaneum.

Kind verursacht Schaden von 20 000 Euro

Ob es tatsächlich Heranwachsende „mit zu viel Kraft und zu viel Freizeit“ waren, wie LEG-Chef Gerd Habedank die unliebsamen Gäste nennt, ist zwar wahrscheinlich, bleibt aber noch zu ermitteln. Mehrere Bereiche des Parkhauses sind videoüberwacht. Die Bilder werden nur einen bestimmten Zeitraum gespeichert, die Aufzeichnungen von den Ostertagen sind aber vorhanden und werden nun ausgewertet.

Schrecken die Kameras nicht ab? „Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das nicht viel bringen muss. Wir hatten auch schon Fälle, in denen die Täter vor der Kamera posiert, gelächelt und gewunken und danach Scheiben einschlagen haben.“ Ein solcher Vorfall, bei dem gleich sechs Panorama-Scheiben zu Bruch gingen, ist einige Jahre her und war der bisher teuerste: Der Schaden belief sich auf rund 20 000 Euro. Der Verursacher war laut Habedank erst „acht oder neun Jahre alt“. Die Steine habe ihm ein 14-Jähriger in die Hand gedrückt.

Verfahren werden wegen Geringfügigkeit eingestellt

Die Video-Überwachung führe immerhin dazu, dass die Polizei „in der Regel“ herausbekommt, um wen es sich handelt, berichtet der LEG-Chef. Oft seien es Minderjährige in Gruppen – und längst nicht nur Jungen. „Zeitweise hatten wir es auch mit einer Mädchen-Gang zu tun.“ Hängen die jeden Tag im Parkhaus rum? „Bei Schmuddelwetter und wenn Ferien sind, kommt das häufiger als sonst vor.“ Zu 95 Prozent seien es Schulkinder, weshalb auch die Konsequenzen nicht sonderlich drastisch sind. „Wir bringen die Vorfälle zur Anzeige. Meistens stellt die Staatsanwaltschaft die Verfahren wegen Geringfügigkeit ein.“

Betroffen ist nicht nur das Parkhaus am Meeresmuseum. Auch das Parkhaus am Ozeaneum stehe hin und wieder im Fokus. Meistens aber eher wegen „unsachgemäßer Benutzung“. Das heißt, dass dort beispielsweise Skateboard-Fahrer unterwegs sind. Deshalb sagt Habedank auch: „Nicht jede Aktion von jungen Leuten führt zu Schäden. Man will auch nicht die Jugend generell kriminalisieren. Es ist ein schwieriges Thema. Den Vandalismus so zu bekämpfen, dass nichts mehr passiert, wird nicht möglich sein. Wir bleiben aber dran. Es ist ein ständiger Prozess.“

Wird die Mauer wieder aufgebaut?

Was könnte helfen? Das Gespräch suchen? „Dann müssten wir sie in flagranti erwischen. Das geschieht tatsächlich ab und zu. Doch in der Regel kommen die einem nur doof oder drohen Schläge an. Und 20 Minuten später sind sie wieder da.“

Zwar schauten auch Streifen-Polizisten ab und an mal nach dem Rechten, doch der LEG bleibt meist nichts anderes übrig, als Schmutz und Schäden zu beseitigen. Die historische Mauer des früheren Hiddenseer Hofes soll nun in Absprache mit dem Denkmalschutz untersucht und möglicherweise neu aufgebaut werden. Die Höhe der Kosten ist noch unklar.

Möglicherweise kann die Mauer wieder aufgebaut werden. Der Denkmalschutz wird das begutachten. Quelle: Kai Lachmann

Waschmaschine im Wald

Bleibt die Frage nach dem Warum. Langeweile? Gedankenlosigkeit? Fehlende Reife? Habedank kann es sich nicht erklären. Er gibt zu bedenken, dass solche „unlogischen Taten“ nicht auf ein Alter beschränkt sein müssen.

Sperrmüll in die Natur, anstatt zum Wertstoffhof zu bringen, sei ebenso unverständlich. „Neulich habe ich beim Waldspaziergang eine alte Waschmaschine gesehen. Da fragt man sich auch, was in dem Menschen vorgeht, der sich diese Mühe gemacht hat, sie dorthin zu bringen, anstatt den Sperrmüll einfach anzumelden und abholen zu lassen.“

Von Kai Lachmann