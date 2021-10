Stralsund

Sie ist die einzige bis heute erhaltene ehemalige Dampfmühle in Stralsund. Im Jahre 1894 ließ sie Moritz Johann Karl Laß, Spross einer Müllersfamilie aus Semlow, an der damaligen Teichstraße (heute Friedrich-Engels-Straße) errichten. Der Gebäudekomplex der sogenannten „Laß’schen Mühle“ war in den Folgejahren erweitert worden, hier wurde vor allem Getreide gemahlen. Im Zuge des Konkurses der Laß’schen Dampfmühle ab Mitte der 1920er-Jahre, wurden die Gebäude zu Wohnzwecken umfunktioniert.

Plan zur Errichtung der Mühle von 1894. Quelle: Privat

Einer der Bewohner ist seit 16 Jahren der Stralsunder Klaus Scharmach. Der 70-Jährige war schon immer an der Geschichte seines Wohnhauses interessiert, hatte gezielt nach Relikten aus der Vergangenheit der ehemaligen Mühle gesucht. Gefunden hatte er etwa Plomben für Mehlsäcke und ein Holzschild, das Hinweise auf die Beteiligung des Bauunternehmers Klemck an der Erweiterung der Mühle 1911 gibt.

Foto der Familie Laß. Quelle: Christian Bark

Weil er seit vielen Jahren als ehrenamtlicher Bodendenkmalpfleger aktiv ist, hat Klaus Scharmach ein Auge und Händchen für diese Dinge. Und dann kam im vergangenen Jahr Corona. „Ich habe die Zeit genutzt, noch weiter in die Geschichte der Mühle einzutauchen und alles zu dokumentieren“, berichtet der Rentner. So entdeckte er etwa auf dem St.-Jürgen-Friedhof das Grabmal des 1920 im Alter von nur 35 Jahren verstorbenen Richard Laß. Das war 16 Jahre vor dem Ableben seines Vaters Moritz Johann Karl. „Richard Laß hatte entscheidenden Anteil an der Erweiterung der Stralsunder Mühle und Aufbau eines zweiten Betriebsteils in Grimmen“, erklärt Klaus Scharmach.

Klaus Scharmach hat seine Erkenntnisse gut sichtbar auf Tafeln festgehalten. Quelle: Christian Bark

Dass er vor einigen Monaten an einen Mann geraten würde, der die Leidenschaft für die Geschichte der Mühle teilt, hätte der 70-Jährige da noch nicht für möglich gehalten. Mit Karl-Heinz Gittler stand eines Tages zufällig jemand auf seinem Hof, durch den seine Arbeit neue Impulse erfuhr. „Ich hatte Klaus Scharmachs Foto mal in der OZ gesehen und es für eine Publikation verwenden wollen“, erinnert sich Karl-Heinz Gittler. Die Adresse des Bodendenkmalpflegers hatte er damals aber nicht herausbekommen.

Dafür erforschte Karl-Heinz Gittler aber bereits die Geschichte der Laß’schen Mühle. Der studierte Ingenieur und Philosoph ist vielseitig an der Stadthistorie interessiert. Inzwischen Rentner, hatte er sich zunächst mit der Chronik seines Wohnorts Voigdehagen beschäftigt. Auch dort hatte es mal zwei Wasser- und Windmühlen gegeben. „Beim Recherchieren fiel mir auf, dass es über die Stralsunder Mühlen kaum Publikationen zu lesen gibt“, blickt er zurück.

Mühlenstammtisch trifft sich alle zwei Monate

Die Mühlen begleiteten die Stadt schon seit ihrer Gründung im 13. Jahrhundert. Künstlich angelegte Gräben wie etwa der bis heute existierende Mühlgraben waren die Voraussetzung für die Errichtung einer ganzen Reihe von Wassermühlen vor den Toren Stralsunds gewesen. Über ihre Geschichte hat der Hobbyhistoriker schon zwei dicke Bände voller Abhandlungen zusammengestellt, wie er sagt. „Und sie werden ständig erweitert“, so Karl-Heinz Gittler.

Maiumzug entlang der damaligen Teichstraße Ende der 1920er-Jahre. Quelle: Christian Bark

Bereits vor zwei Jahren hatte der Voigdehäger gemeinsam mit dem Stralsunder Zoodirektor Christoph Langner den sogenannten „Mühlenstammtisch“ ins Leben gerufen. „Christoph Langner ist genauso ein ‚Mühlenverrückter‘ wie ich, wir haben viele gemeinsame Ideen“, sagt Karl-Heinz Gittler. Etwa ein Mühlenpfad im Zoo, der den Weg des Getreides von der Ernte bis zum Mehl szenisch dokumentieren könnte. Und nun wird sich zum Stammtisch ein weiterer Mühlenfreund dazugesellen: Klaus Scharmach.

Carl-Heinz Gittler plant noch weitere Mühlenhefte. Quelle: Christian Bark

Aus dessen Forschungen und historischen Relikten sowie aus seinen bisherigen Erkenntnissen hat Karl-Heinz Gittler nunmehr das erste Heft der Sammlung „Stralsunder Mühlengeschichte(n)“ herausgegeben. Es umkreist in einem „kleinen historischen Exkurs“ die Geschichte der Laß’schen Mühle. „Viele weitere Hefte sollen folgen“, kündigt Karl-Heinz Gittler an.

Der Mühlenstammtisch 2019 haben Zoodirektor Christoph Langner und Karl-Heinz Gittler den Stralsunder Mühlenstammtisch ins Leben gerufen. Der Stammtisch kommt alle zwei Monate in den Räumen der Zoodirektion zusammen. Das nächste Treffen findet Mitte Oktober statt. Der Stammtisch soll ein Forum für Mühlenfreunde sein. Bisher waren es immer kleine Runden, das Interesse wächst aber. Karl-Heinz Gittler will mit den „Stralsunder Mühlengeschichte(n)“ die Geschichte der Mühlen in der Hansestadt kompakt dokumentieren. Historische Exkurse hatte er schon unter anderem mit den Voigdehäger Kichengschichte(n) begonnen. Als Projekte des Mühlenstammtischs und der Mühlenfreunde sind der Ausbau der wiedererrichteten Mahnkeschen Mühle im Zoo zum kleinen Mühlenmuseum sowie ein Mühlenpfad im Zoo angedacht.

So befänden sich etwa gerade Hefte zu weiteren historischen Mühlen wie jener von Bäsell am Hafen und der Niedermühle, einer Wassermühle die An den Bleichen 5 stand und 1994 außer Dienst gestellt wurde. Hier hatte Moritz Johann Karl Laß noch von 1890 bis 1894 als Müller gearbeitet. Aus ihr wurde in der Folge ein Wohnhaus, das seit 1902 eine mehrgeschossige Villa ist. Bei der Erforschung dieser Immobilie durfte auch sein neuer Mühlenfreund Klaus Scharmach nicht fehlen, wie Karl-Heinz Gittler sagt.

Von Christian Bark