Fast auf den Tag genau: vor einem Jahr wurde in MV ein Mensch erstmals positiv auf das Corona-Virus getestet. Für OZ-Volonträrin Lena-Marie Walter ist klar, dass dies ein Jahr voller Höhen und noch mehr Tiefen war. Sie ist dennoch der Meinung, dass man sich jetzt auf das Positive fokussieren sollte.

Der erste Corona-Fall ist fast ein ganzes Jahr her. In ihrer Kolumne ermutigt OZ-Volontärin Lena-Marie Walter sich in diesen Zeiten auf das Positive zu fokussieren. Quelle: Stefan Sauer/Nicole Kubsch