Stralsund: „Hopfenschorle“ zum Sonnenuntergang auf der Hafeninsel

Stralsund

Lauschig, windstille Sommernächte bestimmten die Abende am Wochenende in der Hansestadt. Sowohl Einheimische als auch Touristen genossen das angenehme Wetter, um zu schwofen und in den Restaurants auf der Hafeninsel einzukehren. Vor und hinter dem „Goldenen Anker“ saßen Menschen fast aller Generationen, um gemeinsam beim frisch gezapften Stralsunder oder Störtebeker zu klönen.

Sonnenuntergang mit klarer Sicht bis Hiddensee

An der Kaikante, wo der Segler „Gorch Fock“ (I) festgemacht ist, saßen viele junge Leute mit Weingläsern oder Bierflaschen, amüsierten sich und prosteten in den Sonnenuntergang, der eine klare Sicht bis nach Hiddensee bot. Ein paar Meter weiter im Restaurant „Speicher 8“ von Betreiber Thomas Münchow waren in den Abendstunden fast alle Tische besetzt.

„Am Freitag haben wir es schon mit einmal Live-Musik ausprobiert, aber solange die Fußball-WM läuft, werde ich wohl vorerst keine Musiker einladen. Doch im Juli wird es wieder richtig losgehen“, versicherte Thomas Münchow, der auch die Bar T1 auf der Altstadtinsel betreibt.

Fußballgucken in Stralsunds ältester Kneipe

In der Innenstadt konnten sich die Gastronomie-Betreiber ebenfalls nicht über einen Mangel an Gästen beklagen. Die meisten Stralsunder Clubs und Diskotheken haben derzeit noch geschlossen, aber im Juli soll sich auch das ändern. Bei Stralsunds beliebtester Tresenwirtin Hanni Höpner in der Hafenkneipe „Zur Fähre“ trudelten am Wochenende viele Gäste ein, um es sich vor Nordeuropas ältester Pinte gemütlich zu machen.

Beliebtestes Getränk am Abend war die einheimische „Hopfenschorle“. Vor der „Fähre“ saßen Männer wie Frauen jedes Alters und verfolgten nebenbei das spannende EM-Spiel zwischen Italien und Österreich. Wenn am frühen Dienstagabend die DFB-Elf gegen England spielte, dürfte es bei Hanni wieder richtig voll werden. Nach der langen, Corona-bedingten Gastronomie-Zwangspause war am Wochenende zu spüren, dass die Stralsunder geradezu lechzen nach gemeinsamen Abenden in Biergärten oder Restaurants.

Von Christian Rödel