Stralsund

Das Stralsunder Hospiz „Gezeiten“ ist für seine Arbeit auf Spenden angewiesen. Die Krankenkassen finanzieren den Betrieb des Hospizes nur bis zu 95 Prozent. „Wir als Träger müssen daher jährlich einen Eigenanteil von fünf Prozent aufbringen, was etwa einem Gesamtwert von etwa 45 000 Euro entspricht“, sagt Annett Mülling, Geschäftsführerin der Stralsunder Wohlfahrtseinrichtungen (WFE).

Da trifft es sich gut, dass die Stralsunder Apotheken für ihre beliebten Jahreskalender bei deren Abgabe um eine kleine Spende bitten. „Ende 2018 haben wir für die Kalender das erste Mal um eine freiwillige Spende für das Hospiz gebeten“, sagt Christiane Schiller von der Brunnen Apotheke. Und weil die Aktion so erfolgreich angelaufen war, wurde sie auch 2019 und im vergangenen Jahr wiederholt. „So haben wir jetzt dank unserer Kunden 5000 Euro an das Hospiz überweisen können“, sagt Christiane Schiller.

Anzeige

Spendenaufkommen in Corona-Zeiten gesunken

Annett Mülling ist dankbar für die Unterstützung, die das Hospiz bei den Stralsundern erfährt. „Jeder Einzelne, ob Privatperson oder Firma, hat uns mit seiner Spende geholfen, den Betrieb des Hospizes zu sichern und dazu beigetragen, dass betroffene Familien ihren schweren Weg nicht alleine gehen müssen “, sagt die WFE-Chefin.

Sie schätzt diese Unterstützung gerade jetzt, weil sie weiß, dass gerade in Zeiten der Corona-Pandemie das Spendenaufkommen erheblich gesunken ist. „Es fehlen wichtige Einnahmen, beispielsweise durch ausgefallene karitative Veranstaltungen.“

Acht Plätze für schwerstkranke Menschen

Die acht stationären Plätze des Hospizes, die für die Betreuung von schwerstkranken Menschen in ihren letzten Lebenstagen zur Verfügung stehen, sind ausgelastet. „Was wir in Corona-Zeiten jetzt nicht anbieten können, sind die zwei Tagespflegeplätze“, sagt Annett Mülling.

Die Gäste der Einrichtung werden von zwölf Fachkräften betreut, die Unterstützung von ehrenamtlichen Mitgliedern aus Stralsunder Vereinen sowie von helfenden Privatpersonen bekommen. Unter den Lockdown-Bedingungen mit ihren Kontakteinschränkungen kommen jedoch auch dabei weniger Helfer zum Einsatz.

Das Hospiz "Gezeiten" Stralsund. Dank der eigenen Terrassenbereiche jedes Hospiz-Gastes, können Besuche in der letzten Lebensphase auch in Corona Zeiten ermöglicht werden. Für die Gestaltung der Außenanlage spendeten OZ-zur Weihnachtsaktion "Helfen bring Freude" 2016 über 80 000 Euro. Quelle: Stefan Sauer

Hospizbesucher werden vor Ort getestet

Familienmitglieder können ihre Angehörigen unter Beachtung aller Hygieneregeln im Hospiz besuchen. „Wir bitten darum, sich vorher anzumelden und etwas Zeit mitzubringen“, sagt Annett Mülling. Zeit die vor allem für den Corona-Schnelltest benötigt wird, dem sich jeder Besucher unterziehen muss und der bis zur Auswertung etwa zwanzig Minuten dauern kann.

„Ansonsten versuchen wir, innerhalb des Hospizes lange Wege für Besucher zu vermeiden“, sagt die WFE-Geschäftsführerin. Das gelingt unter anderem auch dadurch, dass die Zimmer der Hospizgäste ebenerdig über die Terrassen zu erreichen sind. Für die Gestaltung der Außenanlagen und Terrassen hatten OZ-Leser zur Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ 2016 über 80 000 Euro an Spenden gesammelt.

Lesen Sie auch:

80 Prozent der Heimbewohner haben sich impfen lassen

Fleißig geimpft wird derzeit in den WFE-Pflegeheimen. „Wir haben am Montag in unseren Einrichtungen mit den Zweitimpfungen begonnen“, sagt Annett Mülling. 80 Prozent der etwa 500 Heimbewohner und 40 Prozent der 400 Mitarbeiter und Dienstleister, die in den Einrichtungen tätig sind, haben sich gegen das Coronavirus impfen lassen.

Angesichts der Freiwilligkeit der Impfungen ist das für die WFE-Chefin ein sehr gutes Ergebnis: „Unsicherheit und Skepsis in Bezug auf den neuen Impfstoff muss man unseren Mitarbeitern zugestehen, die ja letztlich auch einen Querschnitt der öffentlichen Meinung abbilden.“

Aber die Geschäftsführerin sieht auch, dass immer mehr Mitarbeiter ihre Skepsis fallen lassen, je mehr die Impfkampagne an Fahrt aufnimmt und je mehr eigene Beobachtungen mögliche Bedenken schwinden lassen.

Lesen Sie auch: Bundeswehr hilft weiteren Alten- und Pflegeheimen in Vorpommern-Rügen

Bundeswehrsoldaten leisten Hilfe bei 1000 Tests pro Woche

Viel Unterstützung für die Wohlfahrtseinrichtungen leisten in diesen Tagen zehn Soldaten aus Bundeswehrstandorten Mecklenburg-Vorpommerns, darunter von der Marinetechnikschule Parow und der Flugabwehrraketengruppe Bad Sülze. Gemeinsam mit dem WFE-Fachpersonal helfen die Soldaten bei den Tests von Bewohnern und Besuchern und den dabei anfallenden Schreibarbeiten. „Bei etwa 1000 Testungen pro Woche sind die Bundeswehrangehörigen für uns schon eine große Hilfe“, sagt die Geschäftsführerin und lobt deren Disziplin und Umsicht im Einsatz auf ungewohntem Terrain.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der große Aufwand, der zum Schutz der Heimbewohner betrieben wird, hat mit dazu beigetragen, dass es in den Einrichtungen bislang keinen positiven Corona-Fall gegeben hat. Annett Mülling klopft sicherheitshalber auf Holz: „Jetzt heißt es dranbleiben und durchhalten.“

Von Jörg Mattern