Stralsund

Chefin von neun Abteilungsleitern mit „Dienstaufsicht“ über rund 160 Crewmitglieder aus 40 Nationen ist die in Graz geborene Steiermärkerin Sonja Gruber (48). Ihre berufliche Ausbildung begann die Hotel-Managerin, im Bordjargon kurz „Hotman“ genannt, an der Gastronomie-Fachschule mit den Schwerpunkten Küche, Service, Rezeption, Housekeeping und Verwaltung.

Nach der Konzessionsprüfung vertiefte sie den Lernstoff drei Jahre lang in einem Familienhotel, dann am berühmten Wolfgangsee im ebenso bekannten Gasthof „Schwarzes Rössel“. Im „Weißen Rössel“ urlaubte übrigens der frühere Bundeskanzler Helmut Kohl.

Seit 1994 auf Schiffen unterwegs

„An Land“, denkt sie zurück, „war es mir schließlich zu langweilig“. Auch in einem Fünf-Sterne-Hotel in Kalifornien. Die charmante Österreicherin wollte unbedingt mehr aus ihrem Beruf machen. „Dafür bot sich die Kreuzfahrt mit ihren guten Aufstiegsmöglichkeiten geradezu an“. 1994 ging sie an Bord der „Meridian“ von Celebrity Cruises mit verschiedenen Stationen auf diversen Schiffen: von der Rezeptionistin bis zur Concierge und Purserin. Bewegung dabei immer treppauf.

Blick in die Lounge Quelle: Bruno Cazzarini

Preise pro Person: bis zu 25 000 Dollar

Ab 1997 wechselte sie – mit einem späteren Flusskreuzfahrt-Zwischenspiel – zu ihrer jetzigen Reederei, die eine sehr gute Reputation habe: „Damit begann die ganz eigene ‚Crystal-Schule‘“, sagt sie nicht ohne Stolz, „denn das Zauberwort heißt: ‚Crystal attitude‘, das sind besondere Verhaltensweisen gegenüber dem Gast, der im absoluten Mittelpunkt steht und alles bekommen soll“. Da müsse man immer offen für Neues sein und ein Höchstmaß an Flexibilität zeigen.

„Wenn zum Beispiel etwas möchte und das auch bekommt, muss man ihn immer noch fragen: May I assist you in anything else – Kann ich noch etwas mehr für Sie tun? Das ist von allen verinnerlichte Firmenphilosophie“.

Auf kleinen Schiffen klappe das natürlich besser als auf großen. „Hier haben wir ein Passagier-Crew-Verhältnis von 1:1 und für jede Suite einen persönlichen Butler-Service“. Es gebe Kabinen von 29 bis zu 100 Quadratmeter. Die Preise variierten pro Zehn-Tages-Reise von 14 000 bis zu 25 000 US-Dollar pro Person. Unter den Gästen gebe es welche mit Erfahrung von bis zu 300 Kreuzfahrten. Die meisten sind US-Amerikaner, wenig Deutsche, aber mehr Asiaten.

Gruber ist an Bord auch Konfliktmanagerin

Als Chefin ist sie auch Konfliktmanagerin, hier Human Resources Manager genannt. „Da braucht’s Taktgefühl, Diplomatie und eine Offenheit für unterschiedliche Kulturen, Nationen und Religionen. Alle müssen kooperieren. So lerne auch ich immer wieder dazu“. Im Übrigen muss man auf alle Eventualitäten gefasst sein, wobei das Wetter eine große Rolle spiele. „Auch wenn Tiere nicht auf Abruf erscheinen, muss ich das den Gästen ruhig und höflich plausibel machen“.

Fünfter Neubau der MV Werften Die „Crystal Endeavor“ ist der fünfte Neubau der MV Werften mit den Standorten Wismar, Rostock und Stralsund, die seit 2016 zu Genting Hong Kong gehören. Es ist das erste Schiff, das die Stralsunder an die Reederei Crystal Cruises übergeben haben. Die 1988 gegründete Reederei mit Sitz in Brentwood, Los Angeles (Vereinigte Staaten), wurde 2015 von Genting Hong Kong übernommen. Zuvor war sie ein Tochterunternehmen der japanischen Reederei Nippon Yusen Kaisha. Das Unternehmen hat mit der „Endeavor“ jetzt neun Schiffe in Fahrt – auf Ozeanen und Flüssen. Im Sommer 2016 wurde mit Crystal River Cruises auch eine Marke für Flusskreuzfahrten in Europa eingeführt. Fünf Schiffe gibt es dafür, vier davon sind in Wismar gebaut worden: Das erste davon war die „Crystal Bach“. Sie wurde am 3. August 2017 in Wismar an die Reederei übergeben.

Da werde dann schon mal das Essen unterbrochen oder auf Tierbeobachtung terminiert. Papier-Informationen gebe es nicht mehr, als läuft elektronisch. „Unsere Gäste – auch die älteren – sind da sehr affin“, erklärt sie. Wie man sehe, „ist hier doch vieles anders als auf einem normalen Kreuzfahrtschiff“.

Stralsund: „Schöne Hansestadt mit interessanter Architektur“

Seit dem 7. Mai hat sie gemeinsam mit 70 bis 80 Crewmitgliedern im Quarantäne-Hotel „Baltic“ gewohnt, wobei das Essen vor die Zimmer gestellt wurde. „Unsere Belegung war gut für die Corona-Bilanz des Hotels“, meint sie. Befragt, was sie über Stralsund denkt, sagt sie unumwunden: „Eine total schöne Hansestadt mit interessanter Architektur“.

Außerdem sei das nicht ganz so süße Stralsunder Marzipan besser als das der Lübecker Konkurrenz. Last but not least der Crew-Treffpunkt im „Schipperhus“: „Natürlich aß ich da auch viel Fisch. „So frisch aus der Ostsee haben wir ihn an Bord nicht“.

Von Peer Schmidt-Walther