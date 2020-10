Stralsund

Eine stark alkoholisierte Hundebesitzerin hat sich am Sonntagabend in Stralsund gegen die Aufnahme ihrer Personalien gewehrt und einen Polizeibeamten gegen den Oberschenkel getreten. Wie die Polizei mitteilt, waren die Einsatzkräfte gegen 22.15 Uhr in die Wasserstraße gerufen worden, da dort ein großer, schwarzer, nicht angeleinter Hund Fußgänger anknurrte.

Die Polizisten stellten eine Ordnungswidrigkeit fest, da die 51-Jährige gegen die Stadtverordnung über das Führen von Hunden verstoßen hat. Die Frau wollte sich jedoch nicht ausweisen und reagierte aufbrausend. Erst später beruhigte sie sich. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,14 Promille.

Anzeige

Zwar durfte die Hundehalterin am Ende nach Hause gehen, muss sich nun aber wegen des Verdachts des Verstoßes gegen die Stralsunder Hundeverordnung, der falschen Namensangabe sowie des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Von OZ