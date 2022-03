Stralsund: IPhone und Gucci-Uhr rückwärts ersteigern

Stralsund

Schnäppchenjäger haben noch bis Montag Zeit für ihre Suche nach dem Superangebot. Dann endet die erste Online-Versteigerung der Hansestadt Stralsund. Während die Fundsachen – meist Fahrräder – bisher vor der Auktion auf dem Hof des Ordnungsamtes begutachtet werden konnten, muss nun der Eindruck der Fotos auf dem Bildschirm genügen. Die Besonderheit liegt in diesem Jahr außerdem darin, dass die Auktion rückwärts verläuft.

Während auf anderen Plattformen genau beobachtet werden kann, wann man überboten wird und der Interessent dann ebenfalls mitgehen kann, ist die Chance, das begehrte Produkt zu ergattern, bei der Rückwärtsauktion eventuell von kürzerer Dauer. Die Versteigerung auf dem Portal www.sonderauktionen.net startet mit einem Höchstpreis.

Auch hier gibt es die Möglichkeit, den Verlauf stets im Auge zu behalten oder einen Wunschpreis zu hinterlegen. Nur sollte dieser gut kalkuliert sein. Denn je niedriger der angegebene Preis, desto mehr Interessenten werden diesen hinterlegt haben.

Dem sinkenden Preis zugeschaut

Vier Smartphones und fast 60 Fahrräder sind auf www.sonderauktionen.net noch zu ersteigern. Quelle: sonderauktionen.net

Von den über 70 eingestellten Fahrrädern waren am Mittwochabend noch 59 Exemplare in der Auktion, zusätzlich zwei einzelne Fahrradrahmen. Zu diesem Zeitpunkt lag der fallende Preis für ein Fischer-E-Bike bei 160 Euro und für ein Rennrad der Marke Jupiter bei 200 Euro. An den Start gingen die beiden Räder ursprünglich für 400 und 500 Euro.

Den Motorroller ohne Schlüssel, für den zum Beginn der Auktion am 3. März der Startpreis auf 100 Euro festgelegt, konnte man am Mittwochabend für 40 Euro haben.

Da für alle Angebote ein unterschiedlicher Startpreis festgelegt wurde und dieser in regelmäßigen Abständen um einen Cent fällt, ist das Mindestgebot von einem Euro auch zu unterschiedlichen Zeiten erreicht und damit die Auktion für dieses Objekt beendet. Spätestens am Montag, dem 13. März ist die Chance auf die Fundsachen der Hansestadt Stralsund jedoch abgelaufen.

Smartphone und Uhren im Angebot

Bieten kann man aktuell auch noch auf Smartphones der Marke Samsung oder einem IPhone 6 von Apple. Auch eine Damenarmbanduhr von Gucci ist noch im Rennen. Für das Schmuckstück wurden bis zum Mittwochabend allerdings auch schon neun Gebote abgegeben. Begehrt sind auch die drei Digitalkameras, die noch auf der Plattform eingetragen sind.

Fundsachen, die beim Fundbüro der Hansestadt Stralsund abgegeben wurden, dürfen versteigert werden, wenn weder deren Eigentümer ermittelt werden konnten, noch innerhalb der gesetzlichen Frist von den Findern Eigentumsansprüche geltend gemacht worden sind.

Der Kurzlink direkt zur Stralsunder Onlineauktion lautet: https://bit.ly/340EYMH

Von Wenke Büssow-Krämer