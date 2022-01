Stralsund: Impfen ohne Termin bei freier Impfstoffwahl

Stralsund

Auch in der kommenden Woche gibt es wieder reichlich Möglichkeiten, auch ohne Termin zu einer Impfung zu kommen. Von Montag bis Freitag kann man dafür von 13 bis 17 Uhr im Impfstützpunkt des Landkreis Vorpommern-Rügen am Strelapark Grünhufer Bogen vorbeischauen. Zur gleichen Zeit und auch vormittags von 8 bis 12 Uhr erfolgt das Impfen mit Termin.

Dabei kann in der Woche vom 31. Januar bis 4. Februar frei zwischen den Impfstoffen von Moderna und BionTech gewählt werden. Das Kinderimpfen am Montag, 31. Januar von 8 bis 12 Uhr, ist jedoch nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich.

Das Stralsunder Helios Klinikum startet in der kommenden Woche ebenfalls mit seiner Impfstation. Am Freitag, dem 4. Februar, ist im Klinikum am Sund Impfen ohne Termin von 14 bis 18 Uhr möglich. Am Samstag, dem 5. Februar, ist die Impfstation von 8 bis 16 Uhr möglich. Allerdings ist das Impfen dann von 8 bis 12 Uhr nur für Kinder von 5 bis 11 Jahren vorbereitet.

Im Landkreis Vorpommern-Rügen haben auch die Impfzentrum in Bergen (Kreisvolkshochschule, Störtebeker Straße 8a), in Grimmen (Landkreis, Bahnhofstraße 12) und Ribnitz-Damgarten (Begegnungszentrum, Georg-Adolf-Demmler-Straße 6) jeweils von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr geöffnet. Auch stehen die Nachmittage ohne Terminvereinbarung für eine Impfung zur Verfügung und kann zwischen den Impfstoffen gewählt werden.

Kaum Kapazitäten zur Kontrolle der Impfpflicht

Der Landkreis Vorpommern-Rügen bereitet sich unterdessen auf die Umsetzung der Impfpflicht in den Pflegeeinrichtung vor. „Wir müssen uns jetzt sehr intensiv vorbereiten und hoffen auf landes- oder bestenfalls bundeseinheitliche Regelungen und Verfahrensweisen, die uns die Möglichkeit geben, diese Aufgabe umzusetzen“, sind sich Landrat Dr. Stefan Kerth und Jörg Heusler, Leiter des Gesundheitsamtes Vorpommern-Rügen, einig.

Zwar könne das Gesundheitsamtes aktuell die durch die Corona-Pandemie bedingten Aufgaben personell noch ausgeführen, sieht für die Durchsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht aber nicht mehr genügend Kapazitäten im Gesundheitsamt des Landkreises gegeben. Eine Lösung wäre die technische Übermittlung der Daten aus den Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen an die Gesundheitsämter, da dies kaum Personal binden würde, statt Daten aus Mails, Briefen und Fax aufbereiten zu müssen.

Daher werden die Einrichtungen gebeten, Meldungen erst nach dem 15. März 2022 an das Gesundheitsamt Vorpommern-Rügen vorzunehmen. Bisher wird davon ausgegangen, dass 10 bis 20 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen noch ungeimpft sind.

