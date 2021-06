Stralsund

Wahrscheinlich sind die sechs Wochen Sommerferien viel zu kurz, um all die Freizeitaktivitäten nachzuholen, die während des Lockdowns auf der Strecke blieben. Das Gute: Playstation- , Computer- und Fernseh-Zeit gab es jetzt genug. Damit sind diese zeitraubenden Dinge schon mal abgehakt. Jetzt lockt das gute Wetter nach draußen. Unter freien Himmel gibt es viel auszuprobieren.

So könnt ihr, liebe mit Seepferdchen ausgestattete Kinder, euch beispielsweise im Paddeln versuchen. Der Stralsunder Kanu Club bietet in den Ferien jeden Donnerstag von 17 bis 19 Uhr Schnuppertrips auf dem Strelasund an. In den vergangenen Jahren waren die von Trainern geführten Kanu-Touren stark nachgefragt. „Wir hatten teilweise 60 Kinder dabei. Davon sind einige beim Kanusport geblieben“, erzählt Steffi Junges.

Wer auch einmal über den Sund gleiten will, meldet sich telefonisch bei Jugendwartin Junges unter 0171 1603698.

Von Horst Schreiber