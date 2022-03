Stralsund: Ist das Sowjetische Ehrenmahl noch zeitgemäß?

Stralsund

In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten entfachte das Sowjetische Ehrenmal vor der Marienkirche am Neuen Markt immer wieder mal Diskussionen. Angesichts des russischen Krieges in der Ukraine wird die Debatte erneut entfacht, ob das Denkmal noch zeitgemäß ist. „Diese Fragen stellen sich uns gar nicht“, sagt Pressesprecher Peter Koslik aus der Stadtverwaltung.

Das Ministerium für Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten erklärt dazu: „Die Bundesrepublik Deutschland hat sich im deutsch-sowjetischen Nachbarschaftsvertrag vom 9. November 1990 verpflichtet, sowjetische Denkmäler und Kriegsgräber in Deutschland zu erhalten und zu pflegen. Der Vertrag ist völkerrechtlich bindend und gilt fort“, sagt Pressesprecherin Karen Reinschmidt-Schilling. Mit den Denkmälern solle an die sowjetischen Gefallenen im Zuge der Befreiung Deutschlands vom Nationalsozialismus erinnert werden. „Die Bezeichnung „Russendenkmäler“ stellt deshalb eine ahistorische Verkürzung dar“, so die Ministeriumssprecherin.

Das sowjetische Ehrenmal auf dem Richtenberger Markt Quelle: Oberdörfer Eckhard

In unserer Region erinnert das Denkmal am Neuen Markt in Stralsund, das auf einer Kriegsgräberstätte steht, an die im Zweiten Weltkrieg gefallenen Angehörigen der Roten Armee. In Richtenberg gibt es auf dem Marktplatz ein sowjetisches Ehrenmal für gefallene Soldaten. „Ein würdiges Gedenken an die Opfer des Zweiten Weltkriegs bleibt unabhängig von der gegenwärtigen Lage ein wichtiges Anliegen“, heißt es zu der Debatte aus Schwerin.

Keine Vermischung von Vergangenheit und Gegenwart

Uwe Kiefer möchte die Diskussion um die sowjetischen Ehrenmale nicht nur auf die aktuelle Situation des russischen Krieges in der Ukraine begrenzen. Der ehemalige Kirchenbaurat sieht solche Denkmäler schon länger kritisch. „Das soll man gar nicht auf die heutigen Ereignisse beziehen. Aber da es ja sowieso saniert werden soll, dann sollte man mal überlegen, ob man es nicht verlegen kann. Wir können nicht in einer Lethargie verharren, aus Angst, wir machen etwas falsch. Man sollte überdenken, ob man es nicht zur Seite rücken kann“, meint Uwe Kiefer, der damit auf den Standplatz direkt vor dem Portal der Marienkirche eingeht.

Rosemarie Thessendorf: „Als Kind habe ich persönlich gute Erfahrungen gemacht mit Sowjetsoldaten, als sie im Frühjahr 1945 Stralsund einnahmen und ich bei meiner Großmutter in der Fährstraße war, gaben sie uns Süßigkeiten. Zur Wahrheit gehört aber auch: Es gab leider auch Vergewaltigungen von deutschen Frauen durch Rotarmisten in unserer Nachbarschaft damals im Binzer Weg – das Ehrenmal sollte wegen der Erinnerungskultur dennoch erhalten bleiben.“ Quelle: Christian Rödel

Derartige Diskussionen möchte Landtagsabgeordnete Beatrix Hegenkötter (SPD) derzeit nicht eröffnen. „Wichtig ist aktuell, dass wir humanitäre Hilfe leisten und nicht über solche Dinge streiten. Wir können die aktuellen Ereignisse nicht mit Geschehnissen von vor 70 Jahren vergleichen.“

So sieht es auch Olga Fot. „Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Aufgrund dieser Situation heißt es nicht, dass die Geschichte in Vergessenheit geraten darf. Denn nur wenn Geschichte in Vergessenheit gerät, passieren Dinge, die wir heute beobachten“, sagt die Vertreterin der russischen Gemeinde in Stralsund und Mitglied der Fraktion der Linke. „Jeder Krieg ist eine Katastrophe, egal aus welchem Grund er beginnt. Denn darunter leiden ganz normale Menschen, die damit nichts zu tun haben und auch nichts zu tun haben wollen.“

Jürgen Suhr räumt ebenfalls den aktuellen Geschehnissen Priorität ein. „Für mich ist die Unterstützung der Geflüchteten und der Zivilisten in der Ukraine im Moment absolut vorrangig. Wir erleben derzeit eine humanitäre Katastrophe und wir müssen alles tun, um die davon betroffenen Menschen zu unterstützen“, sagt der Vorsitzende der Bürgerschaftsfraktion Bündnis 90/Die Grünen/Die Partei. „Dabei ist aus meiner Sicht nachrangig, was mit dem sowjetischen Ehrenmal auf dem Neuen Markt geschehen soll. Aber vielleicht ist es eine gute Idee, dem Wiener Beispiel zu folgen. Dort haben Bürger*innen neben dem russischen Denkmal am Wiener Schwarzenbergplatz eine ukrainische Flagge angebracht, aus meiner Sicht ein angemessenes Zeichen, um Solidarität mit der Ukraine zu bekunden.“

Respekt vor der Geschichte

Gottfried Lungfiel: „Aus Respekt vor der Geschichte und entsprechend richtig in den zeitlichen Kontext gestellt, könnte das Ehrenmal nach meiner Ansicht hier verbleiben, zudem sollten nicht alle Brücken zum Dialog mit Russland abgebrochen werden“, Gottfried Lungfiel, Theologe und evangelischer Vertretungspfarrer in Stralsund. Quelle: Christian Rödel

Der Theologe und evangelische Vertretungspfarrer Gottfried Lungfiel möchte Geschichte und Gegenwart nicht miteinander vergleichen. „Aus Respekt vor der Geschichte und entsprechend richtig in den zeitlichen Kontext gestellt, könnte das Ehrenmal nach meiner Ansicht hier verbleiben. Zudem sollten nicht alle Brücken zum Dialog mit Russland abgebrochen werden“, so der Stralsunder.

Bei Rosemarie Thessendorf sind durchaus noch andere Erinnerungen an Russland lebendig. „Als Kind habe ich persönlich gute Erfahrungen gemacht mit Sowjetsoldaten. Als sie im Frühjahr 1945 Stralsund einnahmen und ich bei meiner Großmutter in der Fährstraße war, gaben sie uns Süßigkeiten. Zur Wahrheit gehört aber auch: Es gab leider auch Vergewaltigungen von deutschen Frauen durch Rotarmisten in unserer Nachbarschaft damals im Binzer Weg – das Ehrenmal sollte wegen der Erinnerungskultur dennoch erhalten bleiben“, meint die ehemalige Stralsunder Lehrerin.

Dass man die deutsche Geschichte nicht aufgrund der Ereignisse in der Ukraine unter den Tisch kehren sollte, sieht auch Wilfried Sandek so. „Zum Gedenken an das Kriegsende gehört das sowjetische Ehrenmal auch weiterhin hierher, weil die Russen uns vom Nationalsozialismus befreit

Wilfrieed Sandek: „Zum Gedenken an das Kriegsende gehört das sowjetische Ehrenmal auch weiterhin hierher, weil die Russen uns vom Nationalsozialismus befreit haben – das ist eine Tatsache! Was Putin gerade mit dem Ukraine-Krieg anrichtet, ist unentschuldbar und hat mit der Geschichte dieses Denkmals nichts zu tun.“ Quelle: Christian Rödel

haben – das ist eine Tatsache! Was Putin gerade mit dem Ukraine-Krieg anrichtet, ist unentschuldbar und hat mit der Geschichte dieses Denkmals nichts zu tun“, sagt Wilfried Sandek.

Von Wenke Büssow-Krämer und Christian Rödel