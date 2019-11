Ein Defekt an der Heizungsanlage in einem Haus in der Böttcherstraße in Stralsund führte zu Kohlenmonoxid-Austritt, dabei wurden zwei junge Männer in ihrer Wohnung verletzt, einer schwebte in Lebensgefahr. Er befindet sich inzwischen auf dem Weg der Besserung, wie die Polizei mitteilte.