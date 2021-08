Stralsund: Jobcenter zahlt Kinder-Freizeitbonus aus dem Corona-Paket

Stralsund

Gute Nachrichten für Kinder und Jugendliche zum Schulstart: Für den Monat August haben Minderjährige, die zurzeit im Jobcenter Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld beziehen, einen Anspruch auf einmalig 100 Euro.

Kinder-Freizeitbonus fließt im August

Dieser so genannte Kinder-Freizeitbonus aus dem Corona-Aufholpaket (§ 71 Absatz 2 SGB II) soll bedürftige Kinder und Jugendliche dabei unterstützen, während der Coronapandemie Versäumtes nachzuholen und Angebote zur Freizeitgestaltung wahrzunehmen. Auch wenn die Ferien in MV schon vorbei sind, bleibt sicher genug Bedarf.

Geld wird automatisch gezahlt

Der Bonus wird im Laufe des Monats August 2021 als Einmalzahlung für jedes Kind gewährt, das am 1. August noch minderjährig ist. Heißt: Ausgeschlossen sind Kinder, die am 1. August 2021 bereits 18 Jahre alt (volljährig) sind oder an diesem Tag 18 Jahre alt werden. Die Gewährung erfolgt automatisch, eine separate Antragstellung ist nicht erforderlich, heißt es aus dem Jobcenter des Landkreises.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei Fragen ist der Eigenbetrieb Jobcenter Vorpommern-Rügen unter der Telefonnummer 03831/357-3000, aber auch per E-Mail erreichen: KJC-VR@lk-vr.de bzw. Fax unter 03831/ 357-444030.

Von iso