Stralsund: Junger Guineer hofft nach seiner Ausbildung auf Bleiberecht

Stralsund

Dass er Maler werden wollte, war Sadou Diallo eigentlich schon als kleinem Jungen in seiner Heimat Guinea bewusst. Die Farben zogen ihn an und wohl auch die künstlerische Facette des Berufes. Nun hat er dieses Ziel erreicht. Und doch blickt er in eine ungewisse Zukunft.

Der heute 22-Jährige verlor früh seine Eltern. Fortan kümmerten sich sein Onkel und auch seine große Schwester um ihn, sodass er auch weiter zur Schule gehen konnte. Später unterstützte er seinen Onkel bei dessen Verkäufen auf dem Markt. Doch Sadou wollte sich eine Zukunft aufbauen. „Ich hatte nichts zu verlieren in meiner Heimat. Und bevor ich weiter leide, versuche ich mein Glück woanders“, beschreibt er seine damalige Situation und Gefühlslage.

Als Jugendlicher allein nach Deutschland

Er nahm seinen Mut zusammen und verließ sein Land als erst 16-Jähriger. Der Weg war lang und führte ihn über Stationen in Mali, Italien und auch Sizilien – wo er stets auch versuchte, Geld zu verdienen – schließlich nach Deutschland. In Hamburg angekommen, wurde Sadou nur wenige Tage später nach Stralsund weitergeleitet, wo er in einer Wohngruppe des IB untergebracht wurde. Nun stand vor allem das Erlernen der deutschen Sprache auf der Tagesordnung.

Gemeinsam mit anderen Flüchtlingen gelang es ihm, an der Beruflichen Schule in Sassnitz auf der Insel Rügen seine Berufsreife nachzuholen. Und so konnte Sadou anschließend ein Berufsvorbereitungsjahr beim Bildungszentrum NordOst absolvieren. Auch hier blickte er mit Eifer in den Malerbereich. „Ich habe mich dann bei vielen Betrieben um einen Ausbildungsplatz beworben. Aber keiner wollte mich“, erinnert sich Sadou Diallo.

Aufgenommen im Stralsunder Malerbetrieb

Auch dank seiner Betreuer im Bildungszentrum, die sich für ihn stark machten, durfte er dann schließlich dort eine außerbetriebliche Ausbildung zum Maler und Lackierer beginnen. In dem Zeitraum begann auch Jens Lubozki, der in Stralsund seinen Malerbetrieb führt, hier zusätzlich als Ausbilder zu arbeiten. Und lernte Sadou dadurch näher kennen. Das Angebot, in der Firma seines Meisters seine Ausbildung weiterführen zu können, nahm er dankbar an.

Einfach war auch dieser Weg nicht. Durch die corona-bedingten Schließungen fiel der schulische Teil aus – Homeschooling stand auf der Tagesordnung. Keine leichte Aufgabe, wenn noch ein paar sprachliche Barrieren existieren. Hier war es sein Glück, bei Jens Lubozki – der außerdem auch Berufsschullehrer in Rostock und Mitglied im Prüfungsausschuss ist – gelandet zu sein. Sein Büro im Betrieb hat er in dieser Zeit zum Schulungsraum umfunktioniert, um hier fortan seine Auszubildenden bei ihren Aufgaben zu unterstützen. Denn außer Sadou hat er noch drei deutsche und einen syrischen Azubi, der noch dieses Jahr auslernt.

Viele Sorgen auf dem Weg zum Berufsabschluss

Die Sorgen, die Sadou zusätzlich belasteten, waren auch die Gedanken an seine Aufenthaltserlaubnis. „Das hat noch zusätzlich Stress gemacht“, sagt der 22-Jährige. Das Ergebnis war, dass er zwar seine praktische Prüfung bestand, im theoretischen Teil jedoch durchfiel. Malermeister Lubozki sieht hier durchaus auch die Sprache als Hürde. „Hier kommen ja auch Fachbegriffe hinzu. Da ist die ammoniakalische Netzmittelwäsche schon herausfordernd“, erklärt er. Er macht aber auch deutlich, dass zuletzt 72 Prozent der Azubis im Malerhandwerk ihre Abschlussprüfung nicht bestanden haben, was er ganz klar dem nicht stattgefundenen Berufsschulunterricht zuordnet.

Durch die Nachhilfe seines Meisters hat es Sadou nun im zweiten Anlauf aber geschafft. Doch mit dem Ende seines Ausbildungsvertrages ist auch seine Duldung abgelaufen. Der junge Mann, der hier inzwischen längst seine eigene Wohnung gefunden und sich einen Freundeskreis aufgebaut hat, lebt derzeit in Sorge, seine neue Heimat wieder verlassen zu müssen. Sein Meister ist an seiner Seite. „Er fällt hier niemandem zur Last, zahlt Steuern und in die Rentenkasse ein. Warum sollte er da nicht bleiben dürfen?“, fragt Jens Lubozki, der seinem ehemaligen Azubi bereits einen Arbeitsvertrag angeboten hat.

Ausbilder unterstützt seinen Schützling auf dem Weg zum Bleiberecht

Er selbst hat sich auch bei der Ausländerbehörde für das Bleiberecht von Sadou stark gemacht. „Jetzt bekommt Sadou einen Antrag, auf dem ich auch bestätigen kann, dass er von mir angestellt wird. Jetzt hoffen wir, dass alles reibungslos funktioniert und Sadou nicht so lange zu Hause sitzen muss“, so der Malermeister.

Sadou ist dankbar für die letzten Jahre und bestätigt, dass er sich stets gut aufgenommen gefühlt hat und in guten Händen befand. „Ich hoffe, dass ich die Freiheit weiter genießen kann und keine Abschiebung kommt. Deutschland hat doch auch in mich und meine Ausbildung investiert und ich bin gut integriert. Aber ich habe Angst“, sagt Sadou.

Von Wenke Büssow-Krämer