Stralsund: Kastanie droht umzustürzen

Stralsund

An der Greifswalder Chaussee in Stralsund soll am Donnerstag, dem 19. September, ein Baum gefällt werden. Wie ein Sprecher der Stadtverwaltung mitteilte, sei bei der Kastanie auf Höhe der Bushaltestelle Kleingartenanlage am Mittwoch festgestellt worden, dass am Stammfuß etwa 80 Prozent der Rinde abgestorben sind. Ferner habe man einen Befall durch den Lackporling erkannt.

Akute Gefahr

Zudem habe der Baumkontrolleur der Abteilung Straßen und Stadtgrün festgestellt, dass Teile der Krone nur sehr schütter belaubt beziehungsweise schon abgestorben sind. Deshalb bestehe akute Gefahr, dass der Baum umfallen könnte.

Torso bleibt zunächst stehen

Wie es weiter heißt, befindet sich im Kronenansatz des Baumes eine Höhle. Deshalb soll der Baum bis zur Klärung artenschutzrechtlicher Belange bis etwa einen Meter oberhalb der Höhle abgetragen werden. Der Torso des Baumes bleibt zunächst stehen.

